Chabelita contraataca en ‘Sábado Deluxe’ tras la tregua que le ofreció Pantoja

La llegada de la pequeña Carlota al clan Pantoja lejos de calmar las tensiones familiares, ha evidenciado las rencillas que ya existían. Este martes la lejanía entre Chabelita y su hermano Kiko Rivera se convirtió en la nota discordante del que prometía ser un día inolvidable y un día después fue Isabel Pantoja la que trató de apaciguar el ambiente que llevaba enrarecido desde el pasado 13 de enero -fecha en la que su hija se había sentado en ‘Sábado Deluxe’-.”Amo a Chabelita. Todo lo que tenga que arreglar con mi hija lo haré en casa y no en televisión”, dijo la tonadillera a las puertas del hospital hispalense Nisa de Castilleja de la Cuesta este miércoles. Palabras que han dejado boquiabierta a la propia Chabelita y así lo ha confesado en el plató de ‘Sábado Deluxe’: “Me he quedado bloqueada. No tengo palabras, de verdad. Sé que las declaraciones de mi madre son un toque de atención para mí. Creo que si mi tío Agustín hubiera estado dentro del coche no las hubiera hecho”.

La joven una vez más ha puesto toda la artillería sobre la mesa, pues según ella no piensa tolerar que se le atribuya una personalidad que nada tiene que ver con ella: “Los problemas los arreglaré con ella en casa, pero no voy a permitir que haya gente que habla de mí diciendo que soy fría“.

“No voy a quedar como una niñata que no ha ido al hospital teniéndolo al lado”

Pese a que la presencia de Chabelita en el hospital podría haber servido para limar asperezas, ella no acudió porque alguien ‘la vetó’, tal y como aseguró LOOK en exclusiva: “Yo quería ir al hospital y mandé un mensaje antes. Me respondió una tercera persona que lo mejor era que no fuera para eliminar tensiones. Al principio no le di importancia y luego ya sí..”. Este digital pudo conocer que este reencuentro no fue posible por expreso deseo de Kiko, aunque ella advirtió de que iría sin Alberto Isla.

Chabelita acató su decisión y tan solo envió un ramo de flores a la pareja por esta noticia tan feliz. La relación entre los hermanos sufre grietas, pero nada que no puedan superar. “Él es mi punto débil, pero es verdad que hace más de dos meses que no hablo con mi hermano. Hay un distanciamiento”, ha confesado la hija de Pantoja.

“Estoy intentando retrasar la conversación con mi madre para que todo se enfríe”

Las declaraciones de su madre han frenado su intervención e incluso han creado lazos entre ellas que hasta hace tan solo unos días parecían no existir. “Con mi madre ha habido malos entendidos por la falta de comunicación. Es verdad que no tenía que haber tocado el tema de mi abuela y me siento responsable de que mi madre haya llorado al hablar de ella”.

Y es que Chabelita en su anterior entrevista relató la mala relación que mantiene con su abuela, Doña Ana. “Yo no le pregunto a mi madre cómo está mi abuela. Si mi madre me pidiera que lo arreglara con mi abuela lo haría, con mi tío no. No tengo ninguna intención de acercarme a mi tío Agustín”, ha revelado. “Estoy intentando retrasar la conversación con mi madre para que todo se enfríe”, ha añadido.

“A Julián Muñoz le llamaba papá”

En la entrevista de este sábado ha habido dos temas tabú: la detención de su madre en el caso Malaya y su tío Agustín. “Sobre él no puedo decir nada”, comentaba. Eso sí, Chabelita ha desvelado por primera vez cómo descubrió que su madre estaba en el punto de mira. “Me enteré de los problemas de mi madre con la justicia a través de mis compañeros de colegio”, ha dicho.

Aunque la hija de la cantante guarda en su memoria esta etapa como una época “especialmente dura”, a Julián no le tiene rencor: “Yo a Julián le quería muchísimo. Cuando pasó todo no me enteraba de nada, no me contaban nada. Recuerdo que le llamaba papá”.

¿Media Anabel en los conflictos familiares?

La cantante este miércoles también opinó sobre el trabajo que su sobrina Anabel desempeña en ‘Sálvame’ cada tarde como colaboradora. “No es su sitio. Ella lo pasa mal, pero no nos tiene que defender de nada”, dijo. Declaraciones que también ha secundado la propia Chabelita: “Entiendo a mi prima que lo pase mal y me da pena que llore en ‘Sálvame’ como colaboradora. Ella está aquí porque quiere”.

Chabelita también ha aclarado la posición que Anabel mantiene en su familia. “Le he pedido Anabel que se mantenga al margen y le he dicho que mi madre y yo lo arreglaremos. Le pedí por favor que no se metiera en esto”.