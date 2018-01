Alba Carrillo abre ‘la caja de pandora’ al contar los entresijos de la Pasarela Cibeles

Muy segura y haciendo gala de lo mucho que controla las cámaras. Así se sentaba Alba Carrillo junto a Risto Mejide en el programa ‘Chester’. La joven, ya veterana en los platós, se enfrentaba a uno de los entrevistadores más duros de la pequeña pantalla para contestar preguntas comprometidas acerca de su mediática vida, un reto con el que ha dejado más de un titular.

En el repaso de la carrera profesional de Alba se ha destacado su paso por el talent show ‘Supermodelo 2007’, formato que la vio nacer televisivamente a los 21 años. En referencia a la profesión de modelo, con la que se dio a conocer la polémica joven, Risto quiso señalar las supuestas “trampas” que se hacen en los desfiles de moda, un comentario que dio pie a que Alba diera su opinión acerca del un mundo en el que se lleva moviendo mucho tiempo. “Hay una doble moral. En la Madrid Fashion Week (antes llamada ‘Pasarela Cibeles’), por ejemplo, tienes que dar un peso, el IMC, pero si das ese peso no cabes en la ropa de los diseñadores“, comentó la modelo.

Ni corta ni perezosa la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ continuó hablando del tema y desveló algunas de las artimañas que usan las modelos para burlar la norma que las obliga a cumplir con el índice de masa corporal: “Te ponen pesas en los sujetadores, te hacen beber dos litros de agua… Una incoherencia más del mundo de la estética y la belleza”. Alba, que abandonó hace ocho años el circuito de la moda,se ha atrevido a confesar al publicista la verdadera razón por la que dejó de desfilar: “Yo estaba desfilando en ‘Cibeles’ cuando conocí a Fonsi y los diseñadores dejaron de contar conmigo. De cara a mi carrera como modelo me perjudicó Fonsi. Fue un desastre“. La madre del hijo del motociclista achaca a su relación el fin de su trayectoria como maniquí, un aspecto que ha querido aclarar. “Cuando se habla más de la novia de Fonsi que del propio desfile, a los diseñadores les dejas de interesar”, añade la modelo.

Alba no da por perdida su relación con Fonsi Nieto

Pese a que, según ella, su noviazgo le costara su carrera como modelo, para Alba su relación con Fonsi le regaló su bien más preciado, la maternidad. La televisiva rubia ha querido hablar sobre la relación que tiene con el padre de su hijo, que actualmente no atraviesa su mejor momento. “Las relaciones de padre separados tienen altibajos y yo sé que esto pasará. Sé que ocurrirá porque es buena persona”, contaba al publicista la ahora colaboradora de ‘Sálvame’.

Además de esta declaración, en la que Alba deja entrever una cierta disposición de acercamiento hacia Fonsi, esta ha querido lanzar un piropo al padre de su pequeño con una frase muy particular: “Los genes de mi hijo son buenos, estoy tranquila por eso”. Lo cierto es que desde que la pareja rompió han sido constantes las idas y venidas que han tenido en su relación.

Feliciano López, un guapo al que Alba acabó cogiéndole manía

Además de hablar del padre de su hijo, Risto no podía dejar pasar la oportunidad de hacerle referencia al tema que la ha llevado a ser una de las mujeres más conocidas del país, su matrimonio fallido con Feliciano López. La exmodelo, que ha sabido remolonear al publicista, ha dado algunas pinceladas acerca de qué sucedió en su relación con el tenista para que su final fuera tan tormentoso. “Hay guapos que al final les coges manía y ya no lo ves ni atractivo”, comentaba la rubia esbozando una sonrisa. Alba, que reconoce lo precipitado que fue su matrimonio con Feliciano, ha confesado que, pese al atractivo físico de sus parejas, ninguna de ellas era su tipo ‘ideal’:”Creo que estoy muy equivocada con los hombres. Ninguno de los que he tenido eran del perfil que me gusta a mí”.

Mejide aprovechó esta frase para preguntar a Alba sobre uno de sus puntos más flacos, las voces que la cuelgan el cartel de ‘cazafamosos’: “No soy una cazafamosaos, ese concepto me hace gracia. Hay muchas mujeres que están con muchos famosos, y nadie las dice nada”. Pese a esta confesión, el publicista incidió en el hecho de que Alba haya aprovechado sus relaciones sentimentales para hacerse un hueco en los medios de comunicación, un apunte al que la joven no tuvo reparos en contestar: “Yo solo te puedo decir que como todos los meses y mi hijo va al cole, así que todo bien”.