Gloria Camila responde a Terelu después de que hablara de ella en ‘Sálvame’

Se reabre el enfrentamiento entre el clan Campos y Gloria Camila. La hija de ‘La más grande’ ha respondido al comentario que la colaboradora de ‘Sálvame’ lanzó sobre ella en su programa. En la tarde de este miércoles, los colaboradores del espacio televisivo de Telecinco emitieron unas imágenes donde se veía cómo Rocío Carrasco rompía a llorar en el estreno de ‘Punto de partida’, el homenaje musical a su madre. Después de esto, se abrió un debate sobre el estilo de vida y el nivel económico de la hija de Rocío Jurado, una conversación donde Terelu defendió a la que considera su ‘hermana pequeña’: “Rocío no es millonaria ni puede vivir el resto de su vida sin trabajar”.

No satisfecha con su defensa a Rociíto, Terelu sacó la palestra a la otra hija de la difunta artista, Gloria Camila: “Con la edad que tiene Gloria Camila, y con lo que ha heredado, no creo que no tenga que trabajar en toda su vida”. LOOK se ha puesto en contacto con la hija de Ortega Cano, que no ha dudado en contestar a Terelu. Tras esbozar una carcajada nada más escuchar el nombre de la colaboradora, Gloria ha dicho a este digital que no entiende las razones que han llevado a Terelu a hablar de ella: “No sé lo que tiene que opinar esta señorita de lo que yo haga o no con mi vida”. Además de esto, la joven ha querido recalcar lo poco que le importa lo que diga la hija de María Teresa Campos: “Lo que diga Terelu me da igual”.

Lo cierto es que la relación entre el clan Campos y Gloria Camila es bastante tensa. La gran amista que María Teresa, Carmen y Terelu tienen con Rocío Carrasco las ha enfrentado en más de una ocasión. Un conflicto que se debe a las grandes desavenencias que existen entre las dos hijas de ‘La más grande’.