María Lapiedra se ha convertido en los últimos días en la mujer del momento. Su relación desde hace ocho años con Gustavo González mientras estaba casado ha ocupado horas y horas de televisión y ahora la actriz no ha podido evitar que su pasado amoroso vea de nuevo la luz. “He estado con unos 20 famosos. Con los conocidos al principio siempre ha sido por morbo o por interés, pero luego algunos me han gustado de verdad. A Laporta siempre le decía que si hubiese sido panadero, no me hubiera fijado en él. Y él me decía lo mismo”, comentó la actriz hace cuatro años. Y es que, varios rostros conocidos han formado parte de la vida de la catalana y LOOK hace un repaso sobre ello:

Ramiro Lapiedra

El productor de cine porno, Ramiro Lapiedra, creó el personaje de María Lapiedra, aunque no solo compartieron ámbito profesional. La catalana y él mantuvieron una relación sentimental que culminó en boda hace una década, pero que terminó en divorcio con incluso denuncias de malos tratos.

Pipi Estrada

Según la actriz, Pipi Estrada se interesó por ella cuando rompió con Ramiro. “Cuando Pipi Estrada se enteró de que había abandonado a Ramiro Lapiedra le pidió a Pepe Navarro que le diera mi teléfono. Nunca antes había hablado con Pipi. Por eso me sorprendió recibir su llamada”, reveló entonces.

María asegura que el periodista le aseguró entonces que contara con él para desahogarse, pero para ella sus intenciones eran otras. Su vínculo se redujo a varios encuentros sexuales que se produjeron cuando él todavía era pareja de Lucía Lapiedra, rival de María en el ámbito erótico.

Joan Laporta

Su pasado con el que fuera presidente de Fútbol Club Barcelona copó las portadas hace más de siete años e incluso ella misma reconoció su historia con el catalán. “Un amigo común nos presentó y desde el principio tuvimos mucho feeling. Me sentí muy cómoda y me dio carta libre para la promoción de Solidaritat Catalana. Nos tirábamos los tejos, tonteábamos mucho, pero todo era demasiado bonito para ser real”, desveló Lapiedra.

María fue contratada como imagen para la campaña electoral de azulgrana, pero su despido la encolerizó hasta tal punto que cargó contra él públicamente: “Antes me miraba con deseo y ahora no quiere saber nada de mí. Si a mí me ha engañado puede hacerlo con cualquier catalán”. Desde entonces, su sintonía se hizo añicos.

Kiko Rivera

Su historia no fue tan solo un montaje entre ambos por el que recibió más de 13.000 euros, según su versión. “Lo más divertido fue que me lié con él cuando pensaban que habíamos roto. No me arrepiento. Fue una etapa graciosa y tenía edad para divertirme”, reveló María. El DJ decidió no pronunciarse ante estas declaraciones.

El litri

Lapiedra aseguró haber mantenido más de una cita íntima con Miguel Báez ‘El Litri’ cuando el diestro todavía estaba casado con Adriana Carolina Herrera. Unas instantáneas de ambos en las que aparecían juntos hicieron saltar las alarmas, pero las especulaciones se frenaron cuando el Tribunal Supremo condenó a María a pagar 20.000 euros por intromisión al honor y a la intimidad, pues la actriz concedió una entrevista a la publicación que se hizo eco de las imágenes y confesó que mantenía una relación con el torero.

Mark Hamilton

Mientras mantenía una relación paralela con el colaborador de ‘Sálvame’, Gustavo González, seguía compartiendo su vida con el arquitecto Mark Hamilton. Con dos hijos en común, contrajeron matrimonio hace tres años en Barcelona, aunque según ha anunciado María su separación es inminente. ¿Cuáles serán los siguientes pasos de los todavía pareja? La respuesta a esta cuestión todavía es una incógnita.