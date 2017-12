Ivonne Reyes se pronuncia sobre el divorcio de Pepe Navarro

Indiferencia es la palabra que mejor se ajusta a la actitud que Ivonne Reyes ha adoptado frente a la inmensa cantidad de preguntas que ha recibido sobre el reciente divorcio entre Pepe Navarro y Lorena Aznar. A su llegada a España, procedente de Miami, la venezolana ha expresado su opinión, después de que algunas informaciones le hayan señalado directamente como culpable de la ruptura de su expareja. Algo que se suma a la eterna disputa que tanto Pepe como Ivonne mantienen por la paternidad del hijo de la modelo.

Como es habitual, Ivonne ha hecho gala de su locuacidad y no se ha mordido la lengua: “Me da mucha pereza hablar de Pepe Navarro, estoy en otra onda”, ha confesado en el mismo aeropuerto. Del mismo modo, reconoce no haberse sentido sorprendida por el divorcio y echa balones fuera ante quienes quieren responsabilizarla de la ruptura: “¿Y el frío también es culpa mía?

Ivonne: “No me importa la vida de Pepe ni la de Lorena”

Al ser preguntada por cómo podía haberse quedado Lorena Aznar tras romper un matrimonio de nueve años, Ivonne Reyes lo tiene claro: “No me importa”, antes de insistir en desmarcarse de la ya expareja: “Con todo mi respeto, ¿a mí qué me importa? A mí no me importa la vida de ninguna de estas personas. Yo estoy bien, mi vida. Está bien, estoy trabajando y feliz. Disfrutando con mi ex marido Miki Mata, su familia, gente bella que tengo por allá, aquí y allá y el evento quedó espectacular.

No obstante, la venezolana ha querido dejar claro que su pelea judicial contra Pepe Navarro sigue adelante, pero sin fecha exacta de finalización: “Yo espero que termine ya porque entre que se van creando telenovelas intermedias para dar audiencia, me parece fenomenal el rating, pero si cobrara también sería ideal”, ha confesado Ivonne Reyes.

Lo que sí que ha desvelado es que pasará todas las Navidades con su hijo Alejandro: “Somos un equipo”, asunto que aprovechó para lanzar un dardo contra los medios de comunicación: “Pasarán los años y seguirán siendo nuestros babies, pregúntale a tu madre. Nuestros hijos con nosotras hasta siempre. Gracias por hacerme reír una vez más con las preguntas y las historias más absurdas, la pasamos bien”.