El corazón de Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar libre. El actor y la que era su pareja desde la pasada primavera han puesto punto y final a su relación para sorpresa de todos, pues hasta hace tan solo unos días ambos se dedicaban instantáneas o mensajes en sus redes sociales. La propia Albania Sagarra ha desvelado su ruptura en el estreno de su canal de YouTube: “Quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos. Ha sido un gran amigo, un maestro… tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes”.

[Descubre a Albania Sagarra, la nueva novia de Miguel Ángel Silvestre]

Pese a que todavía se desconoce el motivo, la intérprete ha tratado de dejar claro que existe cordialidad entre ellos. “Él me inspiró a ser mejor actriz, mejor artista y, sobre todo, mejor persona, así que por eso estoy eternamente agradecida. No le tengo ningún tipo de rencor, somos amigos. Él es amigo de mis padres, de mi familia entera y le quiero muchísimo. No ha pasado nada, pero quería aclarar ya la situación. Le deseo lo mejor”, ha comentado la joven.

💃🕺🏻@miguelangelsilvestre // @c.tangana Una publicación compartida de Albania Sagarra (@albaniasofia) el 28 de May de 2017 a la(s) 5:24 PDT

Nada hacía presagiar una crisis sentimental en la pareja, ni siquiera cuando el intérprete de ‘Narcos’ prefirió no dar detalles sobre su relación con Albania en su última aparición pública. “A mi hablar de este tema me da mucho pudor y habrá algún día que os diga ‘me caso’, pero de momento no me gusta hablar de mi vida privada”, dijo entonces Miguel Ángel. Tan solo hizo mención a la unión que tiene con su familia: “Todo el mundo sabe que yo estoy muy enamorado de mi madre, porque la admiro mucho, es una mujer muy especial, y mi padre también lo ha dado todo siempre por mí”.

Albania ha comenzado en el mundo de los youtubers con un plato fuerte que, sin duda alguna, no dejará indiferente a nadie. ¿Será esta una estrategia de marketing para que su canal adquiera relevancia desde el primer minuto? Todavía se desconoce la respuesta a esta cuestión.