Carmen Martínez-Bordiú (66) ha aterrizado en ‘Sábado Deluxe’ para recorrer todas las etapas vitales en las que ha sido protagonista. La nietísima ha echado la vista atrás para recordar aquellas situaciones en las que se puso el mundo por montera así como aquellos capítulos que, ella misma, cerró de un plumazo. La vida de la hija de Carmen Franco ha sido un vaivén de emociones, aunque últimamente su rutina parece estar en calma. La llegada de su nueva pareja, Timothy McKeague, coach emocional 32 años menor que ella, supuso una bocanada de aire fresco cuando la propia Carmen atravesaba un bache emocional, pues acababa de romper su relación con su último amor, Luis Miguel Rodríguez.

Actualmente, Carmen está feliz y no ha tenido reparo en ‘desnudar’ su alma para atajar cada uno de los temas que sobrevuelan en torno a su vida. El último que se ha conocido ha sido la enfermedad terminal que atraviesa su madre Carmen. Estos son los momentos más especiales de su entrevista:

Su madre padece un cáncer terminal

Este verano los médicos detectaron el cáncer terminal que padecía Carmen Franco, una noticia que sus hijos sabían que llegaría. “Yo lo intuía. Sabía que mi madre no estaba bien, pero ella no quería ir al médico. Ella era consciente de lo que implica esa dinámica y sabía que ir a médicos le obligaría a dejar la vida que tenía”, ha revelado.

Sin embargo, la hija de Francisco Franco no se enfrenta a la muerte con un ápice de miedo. Ni mucho menos. “Fue operada de la misma enfermedad hace más de 20 años y esta vez pensó que iba a ir despacio. Ha vivido una vida muy plena, la veo muy serena y muy bien. Es verdad que tengo miedo a perderla, pero intento disfrutar de ella todo lo que puedo”, ha dicho Carmen.

Su progenitora se encuentra muy arropada por los suyos y así lo confiesa Carmen: “Tiene dolores, pero se siente súper querida por todos nosotros. Estamos muy orgullosos de la madre que hemos tenido. Ha vivido mucho para los demás y no sé si ha sido feliz.”.

“Di el primer paso con Tim”

El inicio con este joven filósofo de tan solo 34 años comenzó en secreto. Ni el círculo de Carmen ni tampoco su familia conocían la existencia de esta relación sentimental hasta que la prensa dio la noticia. “Mi madre se enteró de que tenía un novio por la prensa, pero no me dijo nada de que le pareciera mal. Tim ha llegado a mi vida cuando más lo necesitaba. Le conocí en la Costa Azul porque trabajaba con un amigo. Yo di el primer paso y la verdad es que no tardamos mucho en besarnos. Después del primer paso quedamos para vernos. Para mi el sexo es importante y para él quizás menos que para mí.”

“Del que únicamente me he enamorado es de Luis Miguel Rodríguez”

Este amor comenzó siendo el fruto del desamor que reinaba en la vida Luis Miguel Rodríguez. El empresario por entonces todavía estaba casado con la que era su mujer: “Él estaba casado y yo era la otra”. Pero, ¿qué le conquistó del que muchos llaman “el chatarrero”? “Luismi me conquistó por la simpatía, pero él era de noche y yo de día. Nos íbamos a cenar y luego él se iba de fiesta con amigos y, sobre todo, con amigas. Yo no quería ver las cosas y él me reconoció que estaba con otras mujeres“, ha revelado Martínez-Bordiú.

¿Dejó pasar por alto entonces las deslealtades de Luis Miguel? Lo intentó, pero no pudo:”Cuando me enteré le perdoné, aunque luego la relación se deterioró. En alguna ocasión le he montado un pollo en público”.

Carmen ha sido tajante a la hora de desmentir que Luis Miguel pagara su residencia. “Yo nunca he sido mantenida por Luis Miguel. Él pagó el piso y yo compraba cosas para la casa a plazos. Mi economía no me permitía pagar así como así”

“He vivido sin trabajar toda mi vida”

Pese a que su patrimonio esa una incógnita, son muchas las cifras que giran en torno a esta historia. Mientras que se ha llegado a asegurar que el clan Franco supuestamente maneja 100 millones de euros en activos, Carmen jura y perjura no conocer el legado de su familia:”Yo no pregunto nada a nadie. He vivido sin trabajar toda mi vida, he tenido negocios, pero todos me iban fatal”.

La relación entre los siete hermanos y su madre en estos momentos es inquebrantable.”Ahora estamos todos muy unidos”, dice Carmen Martínez-Bordiú. ¿Cuáles serán los siguientes pasos en su familia? Solo el tiempo lo dirá.