Doña Letizia tiene este lunes una cita muy especial. Regresa al país que la acogió cuando tan solo tenía 24 años, al lugar que quizás le haga rememorar los sueños que por entonces le acompañaban. Vuelve a México veinte años después de vivir allí mientras cursaba el último año de un máster en Comunicación social, aunque esta vez por un motivo completamente distinto: visita México como reina de España. Según su agenda, a las 10 y media de la mañana (hora local), la consorte hará aparición en la sede nacional de la Cruz Roja Mexicana y por la noche está previsto que acuda a una cena con motivo del Official World Cancer Leaders Summit, una cumbre sobre el cáncer.

Aterrizar en el aeropuerto azteca y entablar conversación con el pueblo mexicano le traerá más recuerdos de los que le gustaría albergar en su memoria. La esposa de Felipe VI sabe que su época de estudiante en México fue una de las más felices de su vida, pero también una de las que más quebraderos de cabeza le trajo cuando su pasado como plebeya se convirtió en noticia al saberse que sería la nueva Princesa de Asturias.

Desde 2003 la prensa rebuscó en los orígenes de Letizia Ortiz Rocasolano y lo que encontraron en su etapa mexicana fue oro puro (mediáticamente hablando). Un retrato desnuda y un trabajo como vendedora de cigarrillos para pagarse el alquiler marcaron los titulares que hoy, con su regreso a México, conviene recordar.

Vendedora de cigarrillos

El pasado mes de marzo la reina Letizia dio una conferencia en Oporto llamada ‘Tabaco o salud’ en la que promovía su lucha antitabaco. Lo hizo 20 años después de que trabajara para la marca tabaquera ‘Boots’ para poder costearse sus estudios y su vida al otro lado del charco. De hecho, ya el ‘Daily Mail’ publicó un artículo hace dos años en el que titulaban “La vendedora de cigarrillos que se convirtió en Reina” con fotografías que dejaban ver a una Letizia con un look muy noventero.

[Letizia y un look que hace inevitable las comparaciones 11 años después]

La ahora reina no tuvo ningún problema a la hora de ponerse el uniforme de rigor que le impuso esta empresa, que incluía una camisa ‘oversize’ blanca con el logo de la marca a la altura de la solapa, unos pantalones vaqueros de talle alto, botas marrones estilo ‘cowboy’ y un pañuelo rojo anudado al cuello y bolsa roja a juego donde llevaba la mercancía.

Su desnudo

Letizia se convirtió en la musa del pintor cubano Waldo Saavedra. La dibujó desnuda sin que ella posara en ningún momento, según él mismo ha confesado. Sin embargo, sí que fueron amigos. Se conocieron cuando la Reina trabajaba para el diario mexicano ‘Siglo XXI’, que le encargó la cobertura de una exposición del pintor. Desde entonces, se hicieron íntimos e incluso el artista se refería a ella como ‘Leti’.

Esta imagen fue utilizada posteriormente como la portada del disco ‘Sueños líquidos’, un trabajo que ha vendido más de seis millones de copias. Pero, ¿cómo terminó Letizia siendo imagen de un grupo musical? “Voy juntando materia prima para la creación y se me ocurrió que el personaje de ‘Sueños líquidos’ perfectamente podía ser la imagen de esta chica”, explicó Waldo.

¿Idilio con el vocal de ‘Maná’?

Numerosos rumores apuntaron al vocalista de ‘Maná’, Fernando Olvera, como la persona que bebía los vientos por Letizia. Se desconoce si fue recíproco, aunque algunos periódicos comentaron su relación. Un periodista de ‘The Times’ incluso aseguró que existió una historia de amor entre los dos.

Romance con un hombre casado

Según informa ‘Quién’, Letizia mantuvo un romance con Luis Mi­guel Gon­zá­lez, un alto directivo del periódico ‘Público de Guadalajara’. Así lo aseguraron tres compañeros de ambos, quienes coincidieron en que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. “Era bien sa­bi­do que estaban. No se esfor­za­ban mu­cho en ocul­tar­lo”, dijo una de estas fuentes.

“No me quiero casar”

La andadura profesional de la Reina comenzó en el periódico ‘Siglo XXI’ como reportera del suplemento ‘Tentaciones’, etapa en la que se hizo íntima amiga de su compañera de profesión Sara Cuéllar. Esta periodista concedió una entrevista a la revista ‘Quién’ y ahí desveló que los planes de Letizia poco o nada tenían que ver con los que décadas después más se han cumplido. “No me quie­ro ca­sar. Ten­go mu­chos pla­nes y un hom­bre siem­pre es­tor­ba en esas co­sas. No me quiero comprometer”.