Muchas eran las ilusiones que Shakira había depositado en ‘El Dorado World Tour’, la gira de conciertos para presentar su undécimo trabajo musical, pero nada está saliendo como esperaba. Un problema en sus cuerdas vocales le ha impedido subirse al escenario hasta el momento. Cinco son las actuaciones que la colombiana se ha visto obligada a suspender: Colonia (8 de noviembre), París (10 y 11), Amberes (12) y Ámsterdam (14). A todo esto hay que sumarle su inclusión en los Paradise Papers, una circunstancia que, pese a haberse publicado que sus cuentas están en orden, en cierta medida sí coloca su nombre en el centro del debate.

Con varios frentes abiertos, Shakira pasa por un momento difícil que, obviamente, le impide ser feliz. Además, en estos días complicados, su pareja, Gerard Piqué, y sus hijos están lejos, a miles de kilómetros de distancia. La artista ha emitido un comunicado oficial para informar de las razones por las que se han suspendido sus próximos conciertos y habla de sus problemas de garganta: “Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento”. Palabras que no resultan demasiado esperanzadoras sobre los problemas de salud de Shakira, quien reconoce que se encuentra “en un momento difícil”.

LOOK ha querido conocer el estado de ánimo de la cantante en este bache emocional en el que se encuentra sumida, poniéndose en contacto con su entorno. Sin embargo, la productora musical de su último disco ha declinado hacer declaraciones al respecto, por lo que la fecha de reincorporación a los escenarios está en el aire y en entredicho.

Los continuos rumores de separación entre ambos no ayudan a ninguno de los dos, ubicados en diferentes partes del globo. Mientras que Shakira reposa y aguarda una mejoría de sus maltrechas cuerdas vocales en este momento crucial de su carrera, Piqué está concentrado con la Selección Española, una cita profesional que no le resulta nada cómoda. Los sonoros pitos al central catalán en todos los campos españoles -se repetirán probablemente este sábado en Málaga- se han convertido casi en asunto de Estado, un debate nacional que no deja ajeno a prácticamente nadie. Sea como fuere, que el ‘3’ de España se ponga la elástica nacional genera en los últimos tiempos más controversia que nunca.

Hay quien califica la situación de Shakira como su peor momento, y no estaría desencaminado. Los problemas se aglutinan en torno a su figura y, para más inri, sin Piqué a su lado. ¿Superarán el bache?