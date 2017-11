Las palabras que Ana Obregón pronunció este miércoles sobre las denuncias de acoso sexual en el mundo del espectáculo levantaron una gran polvareda. La actriz opinó entonces en ‘Socialité’ sobre este asunto que ha abierto un capítulo negro en la que muchos consideraban una modélica industria: “Yo siempre he sido muy cortante. Esto ha pasado porque ha habido una predecesora que en su momento dijo que sí y pasó por el aro“. Unas declaraciones que causaron un gran revuelo en redes sociales, por lo que la intérprete ha preferido explicarse, pues según ella está dolida con la repercusión originada.

“Se ha sacado de contexto. Como cualquier mujer condeno ese tipo de abusos porque es una conducta inaceptable y denunciable”, ha dicho Ana este sábado en ‘Socialité’. Para Obregón hay denuncias que no han llegado a tiempo: “De nada sirve que 20 años después todas salgan diciendo que las han abusado sexualmente, porque quizás con el resto no hubiera ocurrido. Si los acosadores veían que no pasaba nada, lo seguían haciendo”.

Ana considera que quien realmente debe hacer denuncias públicas son los rostros conocidos, pues para ella son quienes tienen voz y voto. “Las que tenemos poder mediático debemos dar nombre y apellidos”. ¿Se zanjará la polémica? Solo el tiempo lo dirá.