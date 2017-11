Arévalo da las claves sobre su acercamiento con Bertín

La repentina enemistad entre Arévalo y Bertín Osborne se convirtió durante varias semanas en el foco de atención. El cruce de palabras entre sus protagonistas solo avivaba la llama hasta que este fin de semana, por fin, el cómico y el cantante enterraron el hacha de guerra y firmaron la paz. En ‘Viva la vida’ se aseguró este sábado que Bertín había dado el primer paso en este nuevo acercamiento, pero, ¿qué pensaba el humorista?

Arévalo lo dejó claro este martes en ‘Sálvame’. No pudo acudir al concierto al que Bertín le invitó este sábado, pero ese contratiempo no frenará de ningún modo su reencuentro: “Le dije que no podía ir porque tenía un compromiso y me dijo que echaría mucho de menos, y no me cabe la menor duda, como yo a él porque nos queremos mucho”. El cómico ya no estaba dolido. Se mostró mucho más cercano y cariñoso hacia Bertín y una vez más recalcó el arrepentimiento que aflora cada vez que recuerda la imagen (en la que aparece Bertín, el rey emérito y varios amigos del cantante) y que desembocó en este gran enfado. “No hubo nada más que una paella, que desgraciadamente tuve la intención sana de que fuera una cosa bonita pero me salió el tiro por la culata“, dijo Arévalo.

¿Cuál fue su respuesta para quien piensa que si perdía a Bertín, perdía su economía? “Era una ayuda mutua porque el teatro nos había funcionado muy bien en los últimos años”, comentó. Además Arevalo, desveló que el primer contacto está siendo a través del Whatsapp y que, de momento, no han hablado por teléfono.

