Pedro J. Ramírez prefiere no entrar en polémica con su ex mujer. Él está viviendo una etapa de lo más dulce, el pasado 30 de septiembre contraía matrimonio con Cruz Sánchez de Lara, la periodista con la que mantiene una relación desde que se divorciara hace ahora un año de Ágatha Ruíz de la Prada.

Quizá por eso no hay nada de lo que pueda decir su ex mujer que le haga sentirse molesto. Tanto es así que, al ser preguntado por las declaraciones de ella en ‘El Hormiguero’, prefiere echar balones fuera, no responder una sola pregunta en referencia a las declaraciones de ella y comentar su opinión sobre Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, al que él considera “doblemente cobarde”.

Ágatha, en el programa, reconoció haberlo pasado muy mal, “te entra vértigo. Me quedé sin mi punto de referencia. Desde entonces todas las noches tomo un Orfidal”. Pero también cuenta que con el paso de los meses ha ido a mejor y aprovecha para lanzar un ‘pullita’ a su ex, “Antes estaba atontada y no era feliz, ahora hago lo que quiero en cada momento. Me divierte todo, desde el trabajo, hasta un camarero o un joven… Si, los jóvenes también. Me divierte todo”.

Es más, asegura que tiene muy presente el próximo día 29. Se cumple un año de su separación, y lejos de llorar las penas, ha decidido hacer un fiestón por todo lo alto “va a ser la bomba”, asegura. Incluso ha llegado al punto de no renegar del amor tras el desengaño, todo lo contrario “no lo descarto, me gusta provocar y que me provoquen”.

Y eso es precisamente lo que no ha conseguido con su ex marido, provocarle. Prueba de ello es este vídeo, donde la postura de Pedro J. Ramírez respecto a las confesiones televisivas de su ex mujer está muy lejos de poder ser considerada una provocación. ¿Le es indiferente lo que le ocurra a la mujer con la que ha compartido 30 años de su vida y con la que ha tenido dos hijos?