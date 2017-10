Toda la verdad sobre la ruptura de Froilán y Mar Torres

Froilán ha sufrido su primer desengaño amoroso. Así lo desvelaba LOOK en exclusiva el pasado martes. Llevaban juntos desde 2015, ya habían celebrado su primer aniversario y han pasado el verano sin separarse. Primero Mallorca con la familia de él, después Ibiza con el padre de ella y más tarde Marbella, un destino donde se comenzó a hablar de una crisis que días más tarde pareció disiparse.

Pero se acabó el verano y con él, el amor. Froilán y Mar dejaron de verse. ¿Los motivos? Solo ellos los conocen. Pero este digital está en disposición de ir un paso más allá y afirmar que, aunque a nadie hubiera sorprendido, la razón de esta decisión nada tiene que ver con la presión mediática a la que se han visto sometidos los últimos meses.

La presión mediática no ha jugado un papel protagonista

Después de una conversación con la propia Mar, LOOK puede afirmar que, aunque nunca le ha gustado sentirse perseguida y siempre ha respetado su propia normal de no hablar del sobrino del Rey, este no ha sido el motivo de la ruptura. Lo ocurrido entre ellos es algo que solo les atañe a ellos y la prensa no ha jugado, en ningún momento, un papel protagonista.

Ha llegado septiembre, el nuevo curso, las nuevas metas y el frío. Se acabaron el sol, la playa y el tiempo libre. Mar ha retomado sus estudios y Froilán ha conseguido que sus padres le apoyen para quedarse en Madrid. Ha empezado a estudiar en una prestigiosa escuela de negocios y parece muy centrado en ello.

De hecho, tal como LOOK explicaba, ya son varias las salidas de ocio en las que su otrora inseparable novia no le ha acompañado. Ya extrañó que no le acompañara en la corrida benéfica que organizó su amigo Gonzalo Caballero, pero es que tampoco estuvo junto a él en una boda a la que acudió en Sevilla, ni en las fiestas del Pilar de Zaragoza.

Por ahora, sus caminos están separados. Puede que mantengan la amistad que un día les unió antes de ser pareja, o quién sabe, quizá el día de mañana decidan darle una nueva oportunidad al amor.