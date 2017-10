El mundo del espectáculo estaba convencido de que tras la fachada de Chiquito de la Calzada tan solo había humor, que su particular ‘fistro pecador’ era únicamente un aperitivo de un rostro divertido casi permanente. Hace tan solo unos días descubrían que no era así, que su fragilidad asomaba, que su estado de salud se agrietaba. El pasado sábado era ingresado en el Hospital Carlos Haya de Málaga tras haber sido rescatado de su vivienda por los bomberos, pues una aparatosa caída le había dejado deshidratado e ilocalizable para su familia. Ese día estaba solo, como tantos otros muchos desde que falleciera su mujer, Pepita hace cinco años -tampoco tuvieron descendencia-. Cuatro días más tarde recibió el alta hospitalaria, pero ¿cómo se encuentra ahora Chiquito?, ¿dónde se está recuperando?, ¿cuál es su estado anímico actual? Varios testigos a los que ha podido acceder LOOK responden a estas y otras cuestiones.

“Según le dieron el alta se fue a Fuengirola (Málaga). Está descansando después de este susto”, confiesa a este medio su amigo José Sánchez, propietario del restaurante ‘El Chinitas’, lugar que el cómico frecuenta diariamente. Sin embargo, confirma que no se encuentra junto a su familia, sino con un íntimo con el que Chiquito posee plena confianza: “Se ha ido con un íntimo amigo. Allí solo quiere relajarse. El lunes seguramente volverá a la vida normal y entonces le veré por aquí”.

Y es que, según Arturo del Piñal, representante del malagueño, lo sucedido con Gregorio Sánchez (verdadero nombre de Chiquito) solo se debe a un accidente sin importancia. “Chiquito se encuentra bien y está totalmente recuperado. Él se encuentra tan animado como siempre y no ha perdido un ápice de la simpatía y gracia a la que nos tiene acostumbrados”, revela Arturo. Pese a ser recordado como un Quijote del humor, Chiquito vive retirado de aquel mundo televisivo que le catapultó a la fama con 62 años: “Lleva un tiempo retirado. Hay que tener en cuenta que este año ha cumplido 85 años y se ha ganado un merecido descanso“.

“Desde que falleció su esposa, Chiquito de la Calzada no ha vuelto a ser el mismo”

Sin embargo, su energía no sería tan positiva como su círculo actual desvela. Al menos, eso asegura una persona que acompañó al matrimonio durante varios lustros hasta tal punto que, compartieron numerosas Navidades e incluso fue invitado a las bodas de oro del humorista. Aunque desde que Pepita falleciera en el año 2012, ya no pertenece a su entorno. “Su estado de ánimo nunca ha vuelto a ser el mismo desde que falleciera su esposa Pepita hace cinco años. Cambió de amigos y de actitud”, revela este testigo, quien prefiere no desvelar su identidad. Chiquito aún no ha logrado recuperarse de la muerte de su mujer y, según dicen, parece otro. “Las amistades que tiene ahora le siguen el rollo, pero yo ya no le reconozco”, dice esta fuente bastante apenado.

El propio Chiquito durante su entrevista en el programa ‘Mi casa es la tuya’ reveló lo relevante que era su mujer en su vida. “Para mí Pepita lo era todo, ha luchado mucho conmigo y nunca le ha faltado de nada. Ella llevaba muy bien este mundillo de la fama. Siempre me acompañaba a todo y se mantenía en un segundo plano. Lo que más me gustaba de ella era su forma de ser y su sencillez”, dijo entonces.

La pérdida de su esposa le trastocó. Tras su desaparición, Chiquito de la Calzada llegó a perder un poco el norte: “He sido feliz toda mi vida, pero mi vida era ella. Cuando la perdí, me perdí un poco a mí mismo, empecé a olvidar cosas y a desorientarme“.