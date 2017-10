El mismo año en que la crisis económica comenzó a desmoronar miles de hogares en España, la vida de los dieciséis concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ tornaba a una rutina de lujos. Su sueño de convertirse en artistas les catapultó hasta las altas esferas, cambiaron las paredes de la academia por hogares que jamás habían imaginado adquirir e incluso, transformaron la vida de sus familiares. Las cifras de su primer sueldo como artistas tras abandonar este éxito televisivo les permitió alcanzar quimeras que hasta entonces no habían logrado, además de vivir entre algodones. Sin embargo, pocos desvelaron entonces en qué invirtieron.

Fue hace tan solo unos días cuando la concursante Verónica Romero abría la caja de Pandora al desvelar en el programa ‘Hora Punta’ cuál había sido su primer sueldo en ‘OT: “Yo recuerdo el día que Toni Cruz, productor del programa, vino a la Academia y nos reunió a todos y nos dijo que habíamos ganado, no sé, 10.000 euros. Algo que yo nunca había visto”. Palabras que han despertado la curiosidad hasta tal punto que, LOOK se ha puesto en contacto con los participantes de aquel talent show con el que cientos de cantantes comenzaron a temblar, pues algunos de ellos les hicieron tal sombra que empezaron a desaparecer.

[Por fin se desvela el sueldo de los concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’]

David Bisbal

El almeriense nada más abandonar el concurso, liquidó la hipoteca de una vivienda que se había comprado antes de su entrada en ‘OT’. Se trataba de un piso de 100 metros que constaba de tres habitaciones y que más tarde regaló a sus padres para que fijaran allí su residencia.

No fue el único capricho que el cantante se dio. Adquirió un Mercedes SLK biplaza plateado valorado en 60.000 euros.

Nuria Fergó

La malagueña también optó por el camino de Bisbal. Nuria así se lo confiesa a LOOK: “Me compré una casa en mi tierra, en Nerja (Málaga) y además, me fui de viaje con mi prima a las paradisíacas Islas Mauricio”.

Gisela

Puestos en contacto con ella y pese a no querer entrar en detalles, desvela que tuvo un “problema devastador” que le impidió realizar algún sueño con el dinero que obtuvo tras el concurso. Ni siquiera un autoregalo, ni un viaje. Nada de nada.

Rosa López

Rosa prefirió ser previsora y actuar con cautela. “Recuerdo que me compré unas zapatillas rojas“, confiesa a este medio. La granadina no se imaginaba que tras convertirse en la firme ganadora de ‘Operación Triunfo’, su vida se transformaría positivamente.

Javián

El intérprete de ‘No somos héroes’ se convirtió en empresario, aunque no abandonó el mundo de la música. Adquirió dos heladerías en Punta Umbría (Huelva) y así lo aseguraba el propio Javián en una entrevista pasada. “Vivo de la música porque mis dos heladerías vienen de la música”, comentaba.

Chenoa

Chenoa lo desvelaba en su primera aventura literaria ‘Defectos perfectos’. “Ganar dinero me facilitó reunir a mi familia de Argentina y también hizo posible la compra de un pisazo en pleno Tibidabo (Barcelona). Gracias a Dios, aquello no me hizo perder el norte”, revela la cantante en su libro.

Manu Tenorio

El sevillano no lo dudó ni un instante. Manu apostó por mejorar la calidad de vida de su familia, en especial de su madre, María del Carmen. “Le compré a mi madre una casa en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)”, revela a LOOK.

Natalia

Natalia trata de hacer memoria, le cuesta recordar en qué se gastó aquella cantidad y muy sonriente se lo desvela a LOOK: “Tengo que pensarlo, eh. Cuando salí era en la época de Navidades y compré regalos a toda mi familia, sobre todo, a mis sobrinos. A mí nada”.

Mireia

“No teníamos tampoco mucho tiempo para gastar. Sé que me compré ropa y accesorios para mis conciertos. Con la primera inversión adquirí un piso en Barcelona porque vivíamos allí”, dice Mireia a este medio.

Geno

Hace tan solo unas semanas la canaria concedía una entrevista en la revista ‘Lecturas’, donde Geno comentaba que había sufrido numerosos apuros económicos tras salir de ‘Operación Triunfo’. “No supe gestionar mis cuentas y me arruiné“, ha dicho.