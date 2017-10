Un nuevo giro sentimental podría estar a punto de llegar a la relación entre Edurne y David De Gea. O por lo menos eso es lo que se deduce de las últimas palabras de la cantante. Su participación en una nueva edición de la campaña solidaria “Ausonia – AECC: Juntas somos más fuertes” ha servido como una oportunidad perfecta para pasar revista a la actualidad de una de las parejas más mediáticas de nuestro país, pese a que (a veces) les separen miles de kilómetros.

Ambos se dedican diferentes muestras de cariño en sus redes sociales y ahora pasan más tiempo juntos, ya que Edurne ha elegido Manchester como lugar para grabar su nuevo disco. Una manera idónea de disfrutar de su amor mientras cumple con sus requisitos profesionales. Dos factores que invitan a preguntarle sobre la posibilidad de dar un paso más en su relación. ¿Boda a la vista?

Edurne se niega a reconocer que va a pasar por el altar, pero, a diferencia de otras veces que le hemos preguntado, ahora lo toma como una posibilidad real en un futuro de pronóstico incierto: “No me voy a casar, pero hace unos años lo veía más a largo plazo, ahora no tanto”. No obstante, prefiere mantenerse firme a su filosofía de “no planear nada y dejar que surja”. Donde no muestra prioridades es en la hipotética pedida de mano por parte de su chico: “Eso es lo de menos”, reconoce.

En cuanto a su receta para ser tan feliz junto a De Gea, Edurne nos ha confesado que la distancia no es tan mala como parece: “Podría ser uno de nuestros secretos, no te digo yo que no, porque cuando no estamos juntos nos echamos mucho de menos y cuando nos vemos la ilusión es tremenda”. Además, la artista ha querido dejar clara la importancia de la confianza en todas las relaciones.