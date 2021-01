Antonio Canales desvela abatido que ha roto con su pareja

El 2021 no ha empezado todo lo bien que Antonio Canales hubiera querido. Si ya al finalizar el pasado año, sufrió una inesperada traición por parte de Antonio David, que reveló que el torero había sido infiel a su pareja, ahora el colaborador de televisión ha dado por finalizada su relación. Ha sido en un directo en ‘Sálvame’ donde ha dado a conocer que su historia de amor ha llegado a su fin. Lo ha hecho totalmente devastado por la noticia tan solo unos días después de que confesara que estaba siendo víctima de una extorsión.

«¿Cómo va a estar de momento con alguien que le ha engañado, le ha mentido y se ha portado como un verdadero gili…?», ha comenzado explicando José Antonio Canales Rivera antes de contar que está intentando poder remediar el daño que ha causado a su pareja. «Estamos intentando solucionarlo y darle una vuelta. Tiene toda la razón, ahora mismo es lo que me merezco, nada más», relata muy dolido Canales.

El presentador de ‘Sálvame’ ha querido insistir para saber si hay alguna manera de poder retomar la relación: «¿Es un punto y final?», a lo que el sobrino de Paquirri ha reaccionado: «Por mí no, en mi mano no está, pero es comprensible. La he montado muy gorda y muy vergonzoso», ha continuado diciendo sin quitar la razón a la que hasta hace unas horas era su pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Antonio Canales Rivera (@canalesrivera_oficial)

El primo de Kiko Rivera que es consciente de lo ocurrido ha admitido toda su culpabilidad y le da la razón a la que era su novia. Pese a que sea ella quien tenga que tomar la decisión de volver con el torero, Canales ha asegurado que está dispuesto a darlo todo en la relación, ya que ha aprendido de sus errores. «Mi principal error ha sido no contárselo a ella desde el principio. No cuando salió en los medios sino al instante, cuando supe la metedura de pata que había cometido. Mi error no fue cómo lo manejé, lo manejé igual de mal que la maldad que ya había hecho. Si se lo hubiese dicho desde el principio no habría pasado nada», se ha sincerado con Jorge javier Vázquez que escuchaba atentamente sus palabras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Antonio Canales Rivera (@canalesrivera_oficial)

Canales Rivera, además de admitir la metedura de pata, no ha ocultado que se siente avergonzado por su actitud. «Ya no hay nada que hablar», ha dicho con la voz quebrada y sin poder continuar hablando. «Me gustaría que ya quedara aquí porque no se merece el daño. No se lo merece, bastante lleva… Me da mucha vergüenza lo que he hecho, estoy intentado digerir y aprender», ha sentenciado muy afectado tras la ruptura con su pareja.

Es necesario recordar que la infidelidad por parte del primo de Francisco y Cayetano Rivera salió a la luz a mediados de diciembre de 2020 y que fue Antonio David quien lo contó. Por otro lado, Cynthia Martínez, que fue la mujer con la que engañó a su actual pareja se sentó recientemente en ‘Sábado Deluxe’ para limpiar su imagen y contar su versión de lo ocurrido. «Por justificar algo que él ha hecho mal me ha querido a mí de cazafamosos. Tengo mi trabajo, estoy en mi mejor momento laboral y nunca he tenido necesidad de hacer esto. Cuando me entero de que tenía novia estábamos en medio de todo el apogeo en su habitación», explicó.