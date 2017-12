Por fin se conocen la verdadera razón de la ausencia de David Bustamante en la gala de Navidad de ‘OT 2017’, o al menos eso parece. El cántabro anunció a la organización justo el día de los ensayos que no podía acudir a tan esperada cita alegando sentirse indispuesto. Este hecho hizo saltar todas las alarmas, y es que después de que Noemí Galera comunicara a los chicos de la academia que Busta no estaría en la gala muchas hipótesis se crearon alrededor del artista.

El coreógrafo Poty, amigo personal de Bustamante, se ha atrevido a contar en ‘Las Mañanas’ de La 1 el verdadero motivo por el que se canceló esta aparición en el talent show. Al parecer un dolor de muelas ha sido la razón por la que el ex triunfito no actuó junto a algunos de sus compañeros de edición, una dolencia que ha tenido una drástica solución. “Le van a poner una férula de descarga porque aprieta los dientes y estaba mellado”, cuenta Poty y afirma con rotundidad que, como es lógico, David se negaba a aparecer sin piezas dentales en público. Esta historia vendría a justificar la no asistencia del cántabro a esta cita, que según su amigo “no se hubiera perdido por nada del mundo”.

Las navidades más difíciles de Bustamante

Dejando a un lado su sonada ausencia en el talent show, David está viviendo una de las navidades más complicadas de su vida. A su indisposición para acudir a la gala de ‘OT 2017’, se le suma que esta son las primeras fiestas que pasa separado de Paula Echevarría. Durante la función escolar de la hija de ambos la pareja no mantuvo contacto alguno, según apuntó LOOK la pasada semana. Hecho que hace pronosticar que el final del idilio Busta-Paula está cada vez más cerca.

[El frío reencuentro de Paula Echevarría y David Bustamante: “Ni se saludaron”]

Según recogen las revistas de esta semana, el matrimonio tendría planes de divorcio para comienzos del 2018. Una desagradable situación que pondría fin a una complicada etapa para el cantante, donde sus diferencias de pareja se han convertido en uno de los grandes temas del año.