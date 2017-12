Antonio David Flores se encuentra al borde del precipicio. Sin ingresos y con una deuda que casi asciende a los dos millones de euros, el ex de Rocío Carrasco confiesa no poder dar de comer a sus tres hijos. Su esposa Olga, propietaria de una tienda de ropa, se ha convertido en el único sustento económico de la familia, Compuesta por los dos hijos de Antonio David y Rocío Carrasco, más una tercera hija que tuvieron juntos.

Las deudas asfixian al que fuera yerno de Rocío Jurado, que a cargo de tres hijos podría ingresar a prisión si prosperan las querellas que su ex mujer le ha interpuesto. En una entrevista concedida a la revista ‘Lecturas’, Antonio David se sincera: “Estuve dos años y medio sin trabajar, pagaba todos los gastos y me embargaron mi casa. A partir de ahí no he levantado cabeza. No tengo medios suficientes para mantener a mis hijos”. Pese a la pésima situación económica en la que la familia está inmersa, el que fuera asesor en ‘Mujeres, hombres y viceversa’ confiesa que la madre de sus hijos no aporta ninguna cuantía para la manutención de sus hijos Rocío y David.

Olga, la “verdadera” madre de la hija de Rocío Carrasco

La actual esposa de Antonio David, con quien se casó en el año 2009, se ha convertido en el único sustento económico de la familia. La sevillana abrió hace algunos años una tienda de ropa en Málaga, un negocio modesto que le reporta al mes un sueldo de alrededor 2.000 euros, dinero con el que viven actualmente Antonio David y sus hijos. Tanto es el apego que Olga tiene a los hijos de su marido, que Rocío al cumplir la mayoría de edad llegó a publicar en las redes sociales “mi verdadera madre es Olga”, unas fuertes palabras palabras para la hija de Rocío Jurado que no se habla con su primogénita desde que esta tenía 16 años.

El inexistente contacto de los hijos de Antonio David con su madre es más que evidente. Una mala relación que se verá agravada si finalmente prosperan las querellas que Rocío Carrasco tiene puesta a el padre de sus hijos, que asciende a la cantidad de 58.000 euros. A esto hay que sumarle una deuda de más de un millón de euros por las costas de una demanda que Antonio David perdió contra Rocío, más una deuda de 452.000 euros que el ex guardia civil tiene con Hacienda.

Un mal horizonte se vislumbra para Antonio David Flores, que con el sueldo embargado y sin ingresos económicos podría ingresar en prisión por no poder pagar sus inmensas deudas. Mientras tanto su familia permanece unida pese a la adversidad, todo ello frente a una Rocío Carrasco que por el momento guarda silencio.