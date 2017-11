Se acerca una fecha muy especial para Amina Martínez de Irujo. El próximo 25 de noviembre la nieta de la duquesa de Alba participará en el parisino Baile de Debutantes, un evento que creó en 1780 el Rey Jorge III y que presenta en sociedad a algunas de las señoritas más distinguidas de la jet set internacional. La hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, que cumplió el pasado verano 16 años, se adentrará en el ambiente principesco de este evento al que cada año asisten veinte jóvenes de las familias más ilustres del mundo. Son muchos los detalles que hay que cuidar para participar en este peculiar baile: vestido, peluquería, maquillaje, acompañante… una ardua tarea que estas jóvenes preparan con esmero los meses previos a su puesta de largo.

Una de las españolas que vivió en carnes propias lo que este evento significa es Cósima Ramírez Ruíz de la Prada, hija del conocido periodista y la prestigiosa diseñadora, que a los dieciséis años participó en el Baile de Debutantes. En LOOK nos hemos puesto en contacto con ella para que nos cuente algunos de los consejos que Amina debería seguir en su gran noche. “Es todo bastante cursi a la vez que único, si tienes la oportunidad tienes que vivirlo. No lo volvería a hacer pero me alegro mucho haberlo hecho“, dice Cósima. “Cuando fui había niñas que iban vestidas de mayor, creo que eso pierde un poco la esencia de lo que es este baile. Yo me lo tomé muy enserio. Quería ir muy tradicional, muy princesita, muy rosa…”, afirma la hija de Ágatha recordando uno de sus grandes momentos de la adolescencia. Cree que Amina debería seguir esta linea. La influencer, a la que siempre le ha apasionado la moda, afirma que la elección de su vestido fue muy importante para ella: “Elegí un vestido de Lacroix y esto tiene un especial significado para mi, ya que en poco más de un año cerraron la casa de alta costura”.

Al acto las chicas van acompañadas de apuestos jóvenes con los que bailan el vals, un encuentro en el que la hija de Cayetano, ¿porqué no?, podría encontrar el amor. “¡Si se liga!, son todos chicos perfectos y las hormonas de la adolescencia… Está todo super producido y todos los niños que nos ponen son perfectos y guapísimos, todo lo que un padre quiere para su niña”, dice Cósima entre risas a la vez que afirma que aún conserva amigas de su paso por evento francés: “Al ser algo tan de princesitas, tan de cuento…eso une. Yo hice bastantes amigas que luego con los años nos hemos reencontrado para recordar juntas la cursilada que hicimos cuando éramos jóvenes“. Por lo que recomienda a la hija de Cayetano Martínez de Irujo que vaya con la mente abierta, disfrute y conozca gente, porque puede llevarse grandes amigos.

A este exclusivo baile la invitación está reservada a hijas, nietas o sobrinas ‘de’, algo que está al alcance de pocas que lo hace aún más atractivo. Sorprende que una chica como Cósima, perteneciente a una de las familias más atípicas del panorama nacional participase en el encorsetado Baile de Debutantes, algo que aclara ella misma: “Nos invitaron ellos, normalmente son ellos los que llaman. Yo lo hice para vestirme de largo y de otra marca que no fuera Ágatha” recuerda.

El próximo Baile de Debutantes se celebrará en el Hotel The Peninsula París, un lugar de ensueño donde Amina lucirá un vestido del diseñador Zuhair Murad. Este último dato se dio a conocer después de que una cuenta de Instgram especializada en alta costura publicara una fotografía de la nieta de la duquesa de Alba llevando el que será su atuendo para la gala. Un majestuoso vestido de color rosa empolvado, realizado en tul y cubierto de pedrería con el que Amina parecerá toda una princesa.