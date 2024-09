Hablar del desayuno de Sara Carbonero puede parecer un detalle sin importancia, pero tiene su gracia. La ex de Iker Casillas es muy reservada y no suele compartir nada de su vida privada. Y aunque saber qué desayuna no es exactamente un gran secreto, hasta ahora no lo había revelado. Por eso nos ha encantado descubrir qué alimentos están entre sus favoritos. Sabemos que la periodista se cuida y que su primera comida del día es ligera, pero repleta de nutrientes.

Lo que más nos ha gustado es su zumo verde, una opción detox que se puede preparar en solo cinco minutos. No solo llena el cuerpo de vitaminas, también ayuda a eliminar toxinas, lo que viene de lujo después de los excesos veraniegos. Este tipo de recetas son perfectas para desintoxicar el organismo y empezar a cuidarse de nuevo, aportando ese chute de energía que tanto se necesita por la mañana. ¿Qué lleva el famoso zumo? Espinacas, apio, zanahoria, manzana, limón y pepino. Con estos superalimentos no solo tendrás energía, sino que estarás haciendo un favor a tu cuerpo.

Sara Carbonero asistió recientemente al evento de inauguración de la exposición de Pedro del Hierro. (Foto: Gtres)

Este zumo es ideal para mantenerte activo porque combina ingredientes ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a tener un cuerpo enérgico y saludable. Las espinacas son una fuente de hierro que ayuda a transportar oxígeno en la sangre, esencial para la energía física, y también contienen vitamina C, que mejora la absorción del hierro. El apio gracias a su alto contenido de agua, es clave para mantener el cuerpo hidratado y evitar el cansancio.

La receta del zumo detox verde que Sara Carbonero. (Foto: Redes Sociales)

La zanahoria aporta betacaroteno y favorece el sistema inmunológico y la salud ocular, además de ofrecer un toque de energía con sus azúcares naturales. La manzana, rica en fibra y antioxidantes, proporciona energía sostenida y regula los niveles de azúcar en sangre, evitando bajones de energía. El limón refresca, añade vitamina C y mejora la digestión, haciendo que te sientas ligero y activo.

El pepino, por su parte, es muy hidratante, ayuda a reponer líquidos y tiene propiedades antiinflamatorias. En conjunto, este zumo es bajo en calorías, pero está lleno de nutrientes que mejoran la digestión, hidratan y dan un impulso energético natural, ideal para mantenerte activo durante todo el día.

Preparar el zumo detox de Sara Carbonero es rápido y sencillo

Reúne los ingredientes:

Un puñado de espinacas frescas Dos ramas de apio Una zanahoria Una manzana (puede ser verde o roja, según tu preferencia) El jugo de un limón Medio pepino



Prepara los ingredientes:

Lava bien las espinacas, el apio, la zanahoria y el pepino.

Pela la zanahoria y córtala en trozos más pequeños.

Lava y corta la manzana en trozos, retirando el corazón y las semillas.

Exprime el jugo del limón.

Si usas una licuadora : Coloca todos los ingredientes en la licuadora y mezcla hasta obtener una textura suave. Si es necesario, añade un poco de agua para facilitar la mezcla. Si usas un exprimidor : Pasa los ingredientes por el exprimidor y recoge el zumo resultante en un recipiente.



Sirve y disfruta:

Vierte el zumo en un vaso y, si prefieres, puedes colarlo para eliminar pulpas o residuos.

Puedes agregar hielo si lo deseas más refrescante.

Nos encanta decirle a Sara, aunque quizás ya lo sepa, que este batido es un superhéroe para la salud muscular y ósea. Con su dosis de vitamina K, calcio, magnesio y potasio, fortalece huesos y músculos, y la vitamina C del limón se encarga de la producción de colágeno, que es como el pegamento que mantiene todo en su sitio.

Sara Carbonero en una fotografía de su Instagram. (Foto: Redes Sociales)

Y hablando de salud, recordamos que en la última aparición en público durante la inauguración de la exposición Pedro del Hierro, la presentadora confesó estar «contracturadísima de la espalda» y atravesando un pequeño bache de salud. «Cosas que pasan», dijo, explicando su visita rápida al evento en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid