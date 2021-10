Cinco cosas que debes saber al hacer una dieta détox

Con el nuevo curso ya comenzado, poco a poco vamos retomando la rutina después de las vacaciones de verano. Decimos adiós a una temporada de relax y de cierto desorden, que, aunque es muy positiva para algunas cosas, también nos hace perder los buenos hábitos que solemos adquirir a lo largo del año y en los que trabajamos con esfuerzo. A esto hay que sumar que la alimentación en las vacaciones suele ser bastante más relajada e incluso puede hacer que ganemos algún que otro kilo de más por falta de control de los excesos.

Sin embargo, no supone un problema siempre que se tomen ciertas medidas de cara a la vuelta a la rutina. No es extraño que sean muchas las personas que recurren a las dietas détox para recuperar en tiempo récord la línea tras los excesos del verano. Una dieta détox es un sistema por el cual se ayuda al organismo a desintoxicarse y a eliminar todo aquello que no necesita.

No obstante, a pesar de que este tipo de régimen puede ser beneficioso, también puede implicar algunos riesgos que es necesario tener en cuenta. Por eso, los profesionales de Metropolitan nos recuerdan algunas cosas que es necesario tener en cuenta si decidimos seguir una dieta de este tipo

Recupera hábitos: este es el primer paso y es fundamental para que puedas ver resultados. Vuelve a tu rutina, recupera tus entrenos, si es que los tenías, ordena tu alimentación como lo hacías antes y, de esta forma estarás lista para poder hacer una dieta.

Deben ser cortas: no deberías pasar muchos días haciendo una dieta détox porque puede ser perjudicial para tu cuerpo. Recuerda que necesitas comer todo tipo de alimentos y nutrientes y en estas dietas muchas veces esto no se garantiza. Lo ideal es que las lleves a cabo entre tres y cinco días al mes, como máximo.

Los batidos no son la única opción: no puedes hacer una dieta détox solo tomando zumos o batidos bajo ningún punto. Esto puede suponer un riesgo para nuestra salud. Por eso, puedes tomarlos, pero si te organizas y comes alimentos indicados para este tipo de dietas, no te hará falta incorporarlos.

Varía tu alimentación: en referencia al punto anterior, sabemos que las frutas y las verduras son fundamentales para una dieta, sea del tipo que sea. Pero no sólo debes comer estos alimentos, sino que debes variar para no cansarte y para que tu cuerpo lo asimile bien. No olvides la pasta integral, el pescado o el pollo.

No son mágicas: este es un punto clave. Las dietas no garantizan el éxito. Siempre debes tener en cuenta que lo único que debe ocurrir en el cuerpo para perder peso es generar un déficit calórico, es decir, gastar más calorías que las que consumimos. Puede que bajemos de peso, pero si no lo hacemos de forma correcta, probablemente también veamos un déficit de colesterol o triglicéridos por ejemplo.

Más allá de lo que supone una dieta de estas características, lo verdaderamente importante es recuperar buenos hábitos alimentarios. Esto significa no someter a nuestro cuerpo a dietas extremas, sino que recuperando estos buenos hábitos lograremos volver a nuestra rutina. Podemos ayudar a nuestro organismo a volver a la rutina con una dieta détox que favorezca la eliminación de líquidos y de toxinas y que no necesariamente tiene que limitarse a zumos o batidos. Con una buena alimentación y retomando tus hábitos de antes de las vacaciones, podrás lograrlo sin necesidad de que tu cuerpo lo padezca.