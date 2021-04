Zara ha decidido que esta nueva temporada de primavera-verano vayamos realmente a la última y si bien sabemos que los vestidos estampados son ahora un «must», nada como elegir uno de sus nuevos diseños, para encima llevarnos uno de los complementos tendencia actualmente. Este es el ideal vestido estampado de Zara que además incluye complemento de regalo.

Zara te regala el complemento de moda si compras este vestido de estampado ideal

El vestido en cuestión es un modelo de diseño camisero y corto que cuenta además con un bonito estampado del tipo paisley en combinación de colores verde y amarillo. Un diseño muy llamativo que resulta perfecto para llevarlo ahora en primavera y también en verano. Un modelo que además imita el estilo de los pareos y que una vez puesto, podemos cerrar con una simple lazada gracias al cinturón que también incluye.

Un vestido versátil que podemos llevar sin más si queremos lucir un modelo corto de verano o también, como vemos en esta otra foto a continuación, se puede combinar con unos pantalones a juego que también venden en Zara.

El vestido como podemos comprobar, destaca por su estampado así como por su diseño, pero además nos ha dado una alegría ya que se vende acompañado de uno de los complementos tendencia de esta temporada; un turbante que se presenta con el mismo estampado y las mismas tonalidades de modo que vas a poder conseguir un «total look» con cierto aire «retro» que nos encanta.

¿Cuántas veces te has puesto una prenda especial o has llevado un estilismo al que le hubiera ido bien un complemento a juego en el mismo color o tejido? Seguro que en alguna ocasión te has puesto algo de un color especial y deseabas tener un pañuelo o una diadema que fuera igual y eso es lo que Zara nos facilita al hacer que su nuevo vestido vaya acompañado de un turbante igual de ideal y al que seguro vas a poder sacarle mucho partido.

Y es que los turbantes vuelven a ser tendencia esta temporada, de modo que además de combinarlo con el vestido a juego, puedes llevarlo también con «looks» más informales como una simple camisa oversize en blanco y unos jeans. Seguro que vas a crear muchísimos estilismos con un solo complemento.

El vestido de Zara junto al turbante a juego ya está disponible en sus tiendas (también online) a un precio de 39,95 € y en tallas que van desde la XS a la XXKL.