Zara sigue exprimiendo sus rebajas: saca la cartera y aprovecha el descuentazo en estos vestidos para no pasar calor

Estás a tiempo de aprovechar las ofertas de varias de las grandes firmas de moda para hacerte con sus productos a un precio bajo. Si te das prisa, todavía quedan muy buenas oportunidades, así que aprovecha el descuentazo en estos vestidos.

Los tendrás hasta el 50% y más en artículos de las principales marcas. Por ejemplo, aún puedes hacerte con estos 5 vestidos de Zara en rebajas que hemos seleccionado especialmente para el verano.

Quedan varias semanas de clima cálido por delante, y no hay mejor época del calendario para lucir vestidos que ésta. Disfrutarás de diversas alternativas entre las que puedes optar, cada una con características que las hacen únicas y exclusivas.

Mira los descuentazos en estos vestidos

Vestido tipo túnica de red

Su precio es de 17,99 euros con descuento porque antes costaba 25,95 euros. Ideal para salir de la piscina o dar un paseo por la playa, este vestido tipo túnica de red es perfecto si piensas hacer una escapada. No creerás la gran cantidad de situaciones a las que es capaz de adaptarse con su escote redondo y sus tirantes anchos. Por no hablar de su detalle de tejido perforado que atraerá las miradas. Un must que debes tener.

Vestido de crochet con flecos

En la misma línea que el anterior, este vestido de escote recto y tirantes finos viene con un bajo acabado en flecos e incorpora un práctico cierre con cremallera lateral oculta en la costura. Su crochet con flecos le da un aspecto moderno que quedará muy bien siempre que tengas eventos al aire libre al mediodía o por la tarde. Y su color crudo es fácil de combinar con cualquier otro tono.

Vestido popelín con bajo ajustable

Si buscas algo más personalizable, este vestido midi de escote pico y tirantes finos cruzados en la espalda es lo que necesitas. Destaca por su bajo ajustable con cordón elástico, de forma que vas a poder ceñirlo a tu silueta tanto como desees en cada caso. Está en oferta.

Vestido estampado Limited Edition

¿Por qué no aprovechar estas rebajas para hacerte con una edición limitada? Este vestido midi está confeccionado en viscosa y trae un escote pico y manga larga. A su vez, cuenta con cintura ajustable con lazadas en el mismo tejido y un bajo acabado en aberturas.

Vestido entallado metalizado ZW

El clásico vestido largo, ajustado con un bajo acabado con abertura en la espalda y un cierre con cremallera oculta en costura.