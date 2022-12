Zara recrea de nuevo el vestido de Narciso Rodríguez: apuesta por el rojo esta nochevieja

Si buscas un vestido elegante y sencillo para las fiestas navideñas, tienes variedad de opciones. Te aconsejamos uno de color rojo donde Zara recrea de nuevo el vestido de Narciso Rodríguez.

Y es que tuvo mucho éxito y ahora lo puedes tener por un precio bien bajo. Es el que debes tener para ahora, un evento y muchos más lugares.

Tendencia: Zara recrea de nuevo el vestido de Narciso Rodríguez

Es de punto en color rojo, por esto es sencillo pero no pasarás desapercibida por este gran color. Es midi de cuello redondo y manga sisa que lleva detalle de pliegues en hombro y cintura. Lleva el detalle de un broche en dorado que le da otro toque distinto.

Está confeccionado en 62% viscosa · 38% poliamida mientras que los cuidados, según Zara, el punto debe lavarse a bajas temperaturas y con centrifugados suaves, secarlas en una superficie plana y guardarlas dobladas. Así evitamos que se deformen y reducimos el consumo de energía.

En este vestido en concreto, hay que lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco, se puede usar secadora temperatura reducida y no lavar adornos.

Con qué llevar este vestido

Con variedad de prendas, puesto que hay que ofrecer siempre variedad y es lo que se necesita para tales eventos.

Tenemos el bralette triangular de seda a un precio de 25,95 euros, sandalia de plataforma y taconazos en color dorado con pecio de 49,95 euros, con medias básicas en negro a un precio de 9,95 euros, botas altas y mucho más.

Qué otros vestidos tiene Zara

Realmente muchos otros, pero en color rojo también. Así que, si te gusta este, te encantará también el de túnica 100% lana a un precio de 79,95 euros; el de tubo drapeado en el precio de 39,95 euros; entre muchos otros.

Dónde se compra

Este vestido en rojo es espectacular y por esto lo tienes en la web de Zara a un precio de 39,95 euros, con tallas S y M. pero también lo puedes tener en la tienda física para ver si está en todas las tallas donde se ha confeccionado.

A tener en cuenta que, con motivo de las compras navideñas, los pedidos realizados desde el 15 de noviembre podrán devolverse hasta el 10 de enero. Ya puedes obtener el vestido del momento con el que marcarás estilo.

No tardes en comprarlo porque quedan pocas tallas y unidades. Así que date prisa.