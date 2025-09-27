Zara, Mango y H&M lanzan su colección de disfraces para Halloween

La temporada de Halloween ya está aquí, y con ella muchas marcas reconocidas se disponen a sorprendernos con colecciones que no dejarán a nadie indiferente. Desde disfraces, a decoración para el hogar, queda claro que es un gran momento para reinventarse. De hecho, así lo destacan desde la página web de Mango.

«Halloween es la ocasión perfecta para reinventarte y explorar nuevas formas de expresión a través de la moda», aseguran. «Si bien las celebraciones giran en torno al misterio y lo oculto, tu estilo puede reflejar tanto elegancia como un toque de audacia». Del mismo modo, los complementos también juegan un papel fundamental: desde los pendientes, a los adornos para el pelo, gracias a ellos puedes darle el toque ideal a tu look y elevarlo.

Pijama de calavera en la web de MANGO. (Foto: Mango.es)

Y es que la ropa de Halloween no se limita a lo tradicional, sino que puedes aprovechar cualquier detalle para contar una historia. Sin duda, los niños son los que mejor se lo pasan durante esta festividad, y además de divertidos disfraces, también encontramos opciones como pijamas con estampados de esqueleto o fantasmas que brillan en la oscuridad.

«Los adorables disfraces de hadas, brujitas y calabazas son perfectos para que las más pequeñas también se sumerjan en el espíritu de Halloween. Las orejeras de lentejuelas y los broches temáticos añaden ese detalle encantador», aseguran.

Bolso de la colección Halloween en MANGO. (Foto: Mango.es)

En cuanto a Zara Home, se disponen a ofrecernos un amplio catalogo, ya no solo con disfraces y complementos, -tenemos de brujita, diablito o esqueleto-, sino también decoración para el hogar. Así, en la web principal encontramos una gran selección de productos: desde manteles con telarañas, a guirnaldas de luces e incluso platos de cerámica. Tampoco faltan las tazas, juguetes y libros.

Colección de Halloween de ZARA HOME. (Foto: Zarahome.com)

En H&M también encontramos una gran variedad de disfraces, y algunos de ellos seguramente harán las delicias de los más pequeños, y es que tenemos desde Batman, al mítico uniforme de Hogwarts (con varita mágica incluida), Buzz Lightyear e incluso Frozen. Todos, con un precio que ronda los 30 euros, y adaptados para edades entre los 2 y los 10 años. Mientras que, en la sección Home, nos topamos con peluches, mantas y una gran cantidad de adornos ideales ya no solo para celebrar Halloween, sino también para la época otoñal. Con tonos verdes, marrones y naranjas, que nos ayudarán a transformar nuestro hogar.

Disfraz de Harry Potter en H&M. (Foto: 2.hm.com)

Cabe destacar que todos los años, Zara también lanza colecciones para adultos enfocadas en la temática. De hecho, no tardan en agotarse, y es que hablamos de apuestas tan arriesgadas como shorts globo, camisas con transparencias o corsés. Tanto es así, que los disfraces se agotan rápidamente y cada año cuentan un gran éxito, y es que la mayoría no sobrepasa los 50 euros, por lo que se convierten en una apuesta segura para todos aquellos que quieran ya no solo dar miedo, sino deslumbrar.