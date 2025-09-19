La espectacular colección de Zara Home que revolucionará la temporada: "Esto es Halloween"

Aunque en algunos puntos de España no lo parezca, todavía estamos en verano. Eso sí, cada vez falta menos para que empiece el otoño y tendremos que sacar nuestras chaquetas, pantalones largos y gorros, pero no todo es malo. El lado positivo es que cada vez falta menos para que llegue Halloween, de hecho, nuestras tiendas preferidas ya se han adelantado y han puesto a la venta algunas colecciones que darán mucho de qué hablar. Por ejemplo, Inditex ha dado luz verde a Zara Home para que llene sus escaparates de unos originales productos que revolucionarán la temporada. En LOOK hemos hecho un recopilatorio para que no tengas que verlos todos y a continuación te mostramos los más originales.

Disfraces por menos de 20 euros

Los pequeños de la casa disfrutan mucho con el 31 de octubre. Es un momento perfecto para dejar volar la imaginación y en Zara Home han puesto a la venta unos bonitos disfraces que cuestan menos de 20 euros. El precio final depende del modelo, pero todos son igual de cómodos y están fabricados con algodón de primera calidad. Además, algunas piezas están hechas con una tela reflectante que brilla en la oscuridad y que aporta un toque que nadie podrá dejar de mirar.

Los complementos que necesitas

Halloween es toda una fiesta para los niños, así que Inditex ha trabajado duro para poner encima de la mesa opciones para gustos muy diversos. Tal y como hemos adelantado anteriormente, hay disfraces de esqueletos, de brujas y de fantasmas, pero también podrás comprar unos complementos más discretos como gorros, guantes o gafas. Es una opción realmente cómoda si tus pequeños tienen una agenda apretada y no pueden perder tiempo en cambiarse de ropa.

Un mantel y una bolsa de caramelos

¿Hay algo más divertido que montar una buena mesa? ¡No! Zara Home lleva muchos años cuidando los pequeños detalles y siempre sorprende a sus clientes en las ocasiones especiales. Por ese motivo, eran muchos los que estaban pendientes de lo que iba a hacer la marca en Halloween. Como no podía ser de otra forma, ha lanzado un mantel perfecto que tiene un aire elegante capaz de combinar en cualquier ambiente. La tela es negra y está adornada con unos hilos oscuros que simulan una tela de araña.

Por otro lado, la famosa tienda de decoración de Amancio Ortega ha sacado una cesta con forma de calabaza que tus niños podrán utilizar cuando vayan a recoger caramelos por las casas.

Un plato muy original

Hace muy poco hemos hablado de la capacidad que tiene Zara Home para sorprender con los textiles, pero no hay que olvidar que también destaca por poseer en su catálogo unos platos que están a la altura de los mejores restaurantes. De esta forma, ha incluido en su colección de Halloween un plato con forma de gorro de bruja que conseguirá acaparar todas las miradas. ¿A qué estás esperando para ir a tu tienda más cercana y comprarlo?