Zara se reinventa y clona en versión ‘low cost’ el vestido creado con spray de Bella Hadid

Uno de los últimos desfiles de Coperni en París marcó un antes y un después dentro del ámbito de la moda, y no es para menos. Los diseñadores Sebastian Meyer y Arnaud Vaillan, como encargados de la dirección creativa de la firma, dejaron a personas de todos los rincones del planeta boquiabiertas al presentar su colección de primavera 2023 con ayuda de Bella Hadid. Un momento en el que la reconocida modelo recorría la pasarela luciendo tan solo ropa interior en color nude, ocultando con sus manos la zona del pecho para protagonizar unos minutos repletos de arte.

Bella Hadid en el desfile de Coperni. / Gtres

Tras aparecer en primera plana y acaparar toda la atención, la hermana de Gigi Hadid se situaba sobre una tarima junto a un equipo de aerosol y dos aerógrafos con los que tres hombres empezaron a rociar su cuerpo con un spray blanco que provocaba que la situación fuera cobrando sentido. Y es que, la marca mencionada había tenido la gran idea de crear un vestido único en ese preciso instante. Un diseño que poco a poco iba cogiendo la silueta de Bella mientras todos los allí presentes permanecían atónitos a lo que estaba sucediendo.

Bella Hadid en el desfile de Coperni. / Gtres

Poco a poco, y con el paso de los segundos, el material que estaba siendo pulverizado en el cuerpo de la modelo iba convirtiéndose en una tela blanca moldeadora que daba lugar a un vestido de corte midi, off the shoulders y con abertura lateral incluida que fue retocado por una modista con tijeras en mano. Una vez finalizó el proceso, Hadid pudo lucir uno de los trajes que mas han dado de qué hablar en los últimos meses al estar confeccionado con fibras de tejidos naturales, siendo sostenible e innovador a partes iguales.

Vestido blanco, asimétrico y con abertura en la parte frontal. / Zara

Es por ello que Zara no ha querido dejar pasar la oportunidad de que, toda aquella persona que lo desee pueda sentirse como Bella Hadid en ese momento sin ser modelo ni hacer que tu bolsillo sufra las consecuencias. Para ello, y demostrando que apuestan por el cuidado del medioambiente, los integrantes del equipo de Amancio Ortega han sacado a la luz un diseño que promete ser un must have de cara a los próximos meses. Se trata de un vestido midi de escote asimétrico, color blanco y tirante ancho con detalle de abertura en la parte de la cintura. Un acierto ideal, sobre todo teniendo en cuenta que la piel estará más bronceada con la llegada del verano, y que cuenta con un precio de 19,95 euros, estando disponible en tallas que van de la S a la L. No obstante, cabe destacar que se trata de un traje que ha tenido una gran acogida tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, así que si tienes previsto incluirlo en tu carrito de la compra, hazlo antes de que sea tarde o te quedarás sin un vestido totalmente válido para cualquier situación cotidiana.