Zara clona el bolso más icónico de Ralph Lauren: es clavado y da el pego

Queremos ya prendas para la nueva temporada. Y en cuestión de complementos nada mejor que un bolso. Por esto Zara clona el bolso más icónico de Ralph Lauren y lo tienes a un precio más bajo.

Es de color marrón y te servirá para ser el centro de atención durante el otoño y los meses venideros. ¡No lo dejes escapar!

Zara clona el bolso más icónico de Ralph Lauren

Es el bolso bandolera que lleva solapa. Destaca por sus asas extraíbles y ajustables, una de hombro en tejido tipo canvas y otra función bandolera. La ventaja es que se cierra mediante imán. Sus medidas son Alto x Ancho x Fondo: 20,8 x 24,5 x 9,1 cm.

Está confeccionado en 100% poliuretano siendo el asa larga de 70% poliuretano y 30% poliéster, y forro es de 100% poliéster.

Cómo cuida y mantener este bolso

Alargar la vida de prendas y complementos depende de cada uno. En Zara son conscientes de ello y establecen que acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

En este caso, el bolso no debe lavarse, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco y no usar secadora. Haz caso a las instrucciones de la etiqueta y si no siempre puedes preguntar a la tienda cuando lo vayas a comprar.

Combinaciones posibles

Este bolso en marrón tiene muchas posibilidades porque lo llevas en cantidad de ocasiones. Te espera en esas fiestas y también cenas, los eventos con amigos o en el día a día de tus reuniones y trabajo.

Además lo puedes combinar con variedad de prendas. Es el caso de las camisas vaqueras, los jeans o incluso vestidos en negro o faldas largas.

Por supuesto en la web de Zara tienes todo ello, además de muchos otros bolsos tanto para ahora como para la próxima temporada.

Cuánto cuesta este bolso

Su precio es de 29,95 euros, y como ves, es un clon bastante parecido que el de la marca que hemos expuesto, pero te lo llevas por menos de 30 euros.

Además se puede personalizar. Sí, porque puedes añadir tus iniciales, y quedará realmente chic, por sólo 3 euros más. Así tendrás un bolso que es para ti porque lleva tu nombre.

Y puedes adquirir este bolso rápidamente en la web de Zara o bien ir a su tienda física.