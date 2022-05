Zara clona la blazer de Chanel favorita de Marge Simpson a un precio muy asequible

Hay prendas que siguen siendo un must have pese al paso del tiempo. Ya sea por su iconicidad o por ser ideales para crear un fondo de armario, hay una serie de diseños que han conseguido colarse en la lista de deseos de clientes de todos los rincones del planeta. Esto es lo que ha ocurrido concretamente con un traje de Chanel, que en su día conquistó a la mismísima Jackie Kennedy sin llegar a imaginar que se convertiría en todo un reclamo atemporal.

Era habitual ver a la primera dama con trajes de tweed en todas y cada una de sus apariciones públicas, llamando especialmente la atención uno rosa que lució el 22 de noviembre de 1963, cuando su esposo, John F. Kennedy, fue asesinado. El dos piezas rosa en cuestión fue creado dos años antes, y estaba basado en una chaqueta cruzada con solapas negras y una falda recta a la altura de las rodillas a tono. Una elección que se ha convertido en todo un icono de estilo y de historia internacional, siendo en diversas ocasiones versionado por cantantes, figuras de la realeza e incluso personajes de la ficción.

En la última ocasión, Amancio Ortega ha tomado nota del éxito de esta blazer a la hora de crear una alternativa para Zara. Esta marca de Inditex ha sacado a la luz un modelo casi idéntico al que lució Jackie en su día, tan solo diferenciándose por una tonalidad más clara y un corte más largo con el objetivo de aportar un toque de actualidad. Esta chaqueta de tweed, cruzada y con los remates en negro puede encontrarse tanto en página web como en tienda física por tan solo 5,95 euros en tallajes que van de la XS a la XL. No obstante, promete ser todo un fenómeno de ventas y agotarse en cuestión de días, por lo que, si quieres hacerte con una, tendrás que correr antes de que no queden.

Al incluir esta blazer en tu clóset, no solo estarás simulando a la que fuera primera dama de los Estados Unidos. Esta chaqueta ya fue escogida nada más y nada menos que por Marge Simpson en el capítulo “Lucha de clases en Springfield”, emitido en televisión en 1996. Durante éste, la esposa de Homer Simpson conseguía un traje de Chanel en un outlet por tan solo 90 dólares. Una oferta que la protagonista de la ficción no pudo rechazar, adquiriendo la prenda en cuestión con el fin de entrar en la élite de Springfield. De esta manera, se demuestra que la blazer no ha pasado de moda ni 60 años después, formando parte de la nueva colección de Zara en la que priman las chaquetas de diferentes cortes y colores de cara a los meses venideros. Y es que, sabiéndose que estos diseños se han convertido en los más vendidos de los últimos años, la marca de Inditex no ha querido dejar pasar la oportunidad de equipar a su clientela con las últimas tendencias al mejor precio.