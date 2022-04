Amancio Ortega está considerado como el empresario más rico de España por la revista Forbes. El fundador de Inditex no solo limita sus ingresos a las ganancias obtenidas de las tiendas que conforman el reconocido grupo empresarial, sino que, además, cuenta con un gran imperio inmobiliario entre los que se encuentran emblemáticos edificios que no logran pasar desapercibidos, además de por sus valores económicos, por originalidad y la magnitud de los mismos. Desde Look analizamos los quince edificios más representativos del magnate financiero ubicados en diferentes ciudades de los países más desarrollados del mundo tras conocerse que el afamado empresario ha arrancado el 2022 cerrando la compra del Royal Bank Plaza, un icónico rascacielos de 100.000 metros cuadrados considerado como uno de los edificios más emblemáticos de Toronto y por el que ha pagado 812 millones de euros.

La Torre Picaso de Madrid fue una de las primeras adquisiciones de Amancio Ortega en lo que a edificios se refiere. La compró en 2011 por la cifra de 400 millones de euros. Aunque muchos no lo sepan, la representativa Torre Cepsa de la capital, diseñada por Norman Foster, también es una de las posesiones más destacadas del fundador de Inditex. La adquirió en 2016 por 490 millones de euros. Pese a que en un primer momento estaba destinada a ser la sede central de Repsol, en 2007 fue vendida a Caja Madrid por 815 millones de euros.

¿Quién no ha visitado la tienda más grande de Primark en España? Sí, hablamos de la ubicada en la calle Gran Vía. Pues bien, el gran almacén está situado en uno de los múltiples edificios que forman parte del patrimonio de Amancio Ortega, un bien inmueble que compró en 2015 a Drago Capital por una cantidad hasta ahora desconocida, aunque lo cierto es que los rumores apuntan a que su valor alcanza los 400 millones de euros. La construcción no solo alberga la tienda de Primark, sino también los estudios centrales de la Cadena SER, las oficinas del grupo Prisa, el diario Cinco Días y tiendas de H&M y Mango, marcas del grupo Inditex.

Que el madrileño Paseo de la Castellana es uno de los lugares favoritos del empresario español a la hora de invertir es una realidad y prueba de ello son los múltiples edificios que ha adquirido en esta emblemática calle de la capital en los últimos años. Concretamente en 2007 Amancio pagó 458 millones de euros al Banco Santander para comprar un conjunto de edificios entre los que se sigue encontrando una de las oficinas centrales de la conocida entidad bancaria. Diez años después, el padre de Marta Ortega se hizo con uno de sus bienes más preciados, un edificio de más de 6.000 metros cuadrados que alberga la tienda de Zara más grande del mundo.

De Madrid dio el salto a una de las calles más céntricas de Barcelona. El leonés echó el ojo a la tienda de Apple situada en el Paseo de Grácia y fue tal el interés inmobiliario que le despertó que no fue mucho el tiempo que tardó en adquirir este enclave comercial de 2.500 metros cuadrados y que le supuso un desembolso de 80 millones de euros.

En 2019 decidió invertir en Londres, ciudad británica en la que compró el edificio The Post Building, donde se encuentra la sede de McKinsey en Gran Bretaña. Por esta original construcción, que dispone de una superficie de 30.000 metros cuadrados, pagó 700 millones.

Es prácticamente impensable que Amancio Ortega se haya olvidado de Estados Unidos a la hora de construir su preciado imperio inmobiliario. Entre sus innumerables posesiones destacan dos de Nueva York: el emblemático edificio Haughwout de la calle Broadway, considerado como la primera construcción con ascensor de Manhattan, y el edificio Murray Hill que alberga un hotel de lujo operado por Iberostar.

En Los Ángeles también cuenta con una significativa propiedad que compró en 2014 a través de Pontegadea. Y es que el empresario se hizo con la tienda de Gucci de Rodeo Drive por 100 millones de dólares.

Tampoco quiso pasar por alto la posibilidad de gestionar el impresionante edificio Southeast Financial Center de Miami, una impactante torre de 55 oficinas por la que pagó nada más y nada menos que 500 millones de dólares.

Quizá las compras que más llamaron la atención fue las que realizó en Seattle. Allí fue donde en 2019 se hizo con Troy Block, una de las mayores sedes de Amazon que se convirtió en una de sus operaciones más destacadas en Estados Unidos, y con Arbon Blocks, considerada como la segunda sede de Facebook a nivel mundial. La primera le supuso un gasto de 740 millones de dólares, mientras que por la segunda desembolsó 377 millones de euros.

Cerramos esta larga e interminable lista de activos inmobiliarios haciendo alusión a dos de los edificios más representativos de Chicago y de Toronto. En 2015 Amancio compró el Esquire Theatre de la ciudad del estado de Illinois por 176 millones de dólares y un año antes realizó su primera compra en Canadá invirtiendo en el edificio 150 Bloor Street W por el que pagó 250 millones de dólares.