Zara adapta y colorea el bolso baguette de Fendi para convertirlo en viral

El bolso baguette de Fendi marcó un final de los años 90 plagado de grandes recuerdos que con Zara podremos rememorar en varios colores y formatos. No hay ninguna adolescente de los 90 que no tuviera un bolso baguette, aunque no fuera de la marca estrella estaba marcado por el éxito de una comodidad extra. Un bolso con el tamaño justo para llevar todos tus sueños a cualquier parte, sin poner en riesgo nuestra espalda, lo podemos llevar debajo del hombre o en la mano. A punto de convertirse en uno de los virales del momento, el bolso baguette de Fendi ha sido versionado por un equipo de diseño de Zara que lo ha adaptado al 2021.

El bolso baguette de Fendi en manos de Zara ha ganado en color y diseño

Una cadena gruesa marca la primera diferencia con la invención de Fendi, el baguette en manos de Zara adopta una versión más lujosa que la de la marca de alta gama. Zara cumple con la misión de dar a sus clientas lo mejor, inspirándose en grandes marcas, lleva la moda a todas las cosas y lo hace con un estilo que incluso mejora la versión original. Este bolso tipo baguette llega a supera al Fendi para convertirlo en viral. Es imposible que no veamos este bolso en redes sociales en este final del verano o inicio de otoño.

El estampado del bolso de Zara le aporta un aire de elegancia y estilo comparable al Fendi. Un bolso baguette que está disponible con una imitación de piel de cocodrilo espectacular. Ese toque brillante y el hecho de que la base de este bolso tenga un fondo sostenible lo hace aún más especial. El certificado Green to Wear 2.0 que aplica Zara a sus prendas tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil. Podemos ir a la moda ayudando al planeta.

Este bolso tipo Fendi con el sello de Zara está disponible en varios colores. Al igual que sucedió este verano con el bolso acolchado de estilo Chanel, este complemento amenaza con convertirse rápidamente en viral. Los colores intensos son una necesidad en estos tiempos que corren, el verde ha sido el bolso por excelencia de Zara de la temporada, el tono marrón tostado o verde pistacho de esta edición son los que más llaman la atención. Por 25,95 euros, podemos tener un bolso de temporada espectacular, gracias a esta versión mejorada de Zara de un Fendi.