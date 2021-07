La duda más común antes de salir de casa, cuando ya tenemos el look hecho y solo nos queda ponernos los zapatos, es si apostar por unas sandalias planas o por unas cuñas que nos aporten un poco más de altura aunque temamos no ir tan cómodas ¡y la verdad es que no es una decisión sencilla!

Hay cuñas lo suficientemente anchas y tacones de esparto que, aunque parezcan incómodos, resulta que van perfectos durante todo el día. Sigue leyendo para descubrir cuál es el tipo de calzado que más se lleva y cómo puedes combinarlo. Por si te apetecen unas bonitas cuñas que sean versátiles y favorecedoras…

Se llevan las alpargatas de esparto

Ni con hebilla, ni con finas cuerdecitas que suban por tu empeine, si este año quieres llevar la última tendencia en cuñas ¡debes apostar por un calzado de esparto! Fíjate en que incluya un par de tiras de tela en la zona del tobillo que puedas atar en zigzag por delante o por detrás de tu pierna y escoge tus cuñas a todo color o en un beige natural que combine con todo.

Un zapato de lo más versátil tanto para el día como para la noche

Lo mejor de las cuñas es que, al igual que cualquier otro zapato de tacón, son geniales para usarlas tanto en ocasiones más formales como para aportarle un toque chic a un look casual, eso si, con un puntito artesano y veraniego que le aportará un giro a cualquiera de nuestros looks gracias al esparto de la suela.

Puedes usarlas con vestidos cortos o midi, bermudas en tejidos ligeros, e incluso con monos, pero lo que seguro que no te falla es un outfit de inspiración boho. Y si ya las combinas con un capazo de rafia grande o en clave mini ¡seguro que triunfas por allí donde vayas!

¿Sabes cómo asegurarte de que es un zapato con el que no sufrirás?

Si antes de comprarlas te las estás probando y tienes miedo de que tras llevarlas un par de horas empiecen a doler, si dudas de que la altura sea demasiado o si estás comprándolas por Internet y te resulta difícil imaginar cuál será el efecto que tengan una vez en tus pies, te recomendamos que te fijes en la anchura del tacón y del puente que conecta la parte frontal con la trasera: cuanto más ancha sea y más amplia sea la “cintura” mejor, pues será más estable y cómoda para ti.