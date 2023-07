Women Secret quiere conquistarte con el neceser ideal para meter todo este verano

Ya puedes llevar todas las cosas que tienes para la temporada estival en un mismo lugar. Es el neceser ideal para meter todo y es de Women Secret.

Y no sólo esto, pues está en oferta, así que no puedes dejar pasar este accesorio que te encantará.

El neceser ideal para meter todo este verano

Estamos hablando del neceser mediano que lleva una práctica percha interior para colgarlo en cualquier sitio y tenerlo así todo a mano.

Además lleva cremallera, y un original estampado en tono gris oscuro. Es perfecto para una escapada de fin de semana: lleva contigo todos tus básicos beauty. Para más señas, sus medidas son 28x20X12 cm y es ideal para transportar los esenciales de belleza siempre que vayas de un lugar a otro.

De esta forma, verás que te lo puedes llevar de vacaciones y así lo tienes para muchas ocasiones. todos queremos tener las cosas en un mismo lugar para no tener que llevarlas sueltas o con diversas bolsas. Así tienes el neceser con el fin de tenerlo todo en un mismo lugar.

Composición y cuidados

El neceser está confeccionado en 100% poliéster. Los cuidados que debes tener en cuenta para que te dure más y no se estropee es que debe lavarse a mano, no blanquear, no secar en secadora, no planchar y no lavar en seco.

Descuento del 52 por ciento

Como hay rebajas, entonces no te puedes perder este accesorio por un precio menor. En este caso, hablamos del descuento que tiene del 52 por ciento, es decir, más de la mitad.

El precio era de 26,99 euros y ahora lo puedes comprar por 12,99 euros. es decir, que está bien de precio y que es el que debes tener para poder guardar todo lo indispensable.

Lo mejor es que se puede abrir y colgar con toda comodidad.

Envíos y otros

Tienes este neceser en la web de women secret y verás que realmente fácil y cómodo poder dar con él.

El envío a la tienda física y lo tienes en casa de 3 a 5 días. mientras que si decides un envío standard para que le lleve a casa o bien a la oficina, entonces lo tienes de 3 a 5 días y los costes son de 3,95 euros en España peninsular e Islas Baleares 3,95 €.

También debes saber que tienes los gastos gratis en pedidos superiores a 30 €. El envío estándar es de 4 a 6 días. tienes toda la información en la web.