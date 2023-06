A veces es algo complicado dar con los productos adecuados a la hora de maquillarnos. Es algo normal, ya que, probablemente, necesitemos algunos consejos de los profesionales para lucir una piel impecable como verdaderas estrellas de Hollywood. Bien, es más fácil de lo que creemos. Actualmente, hay una tendencia que está a la alza y que promete quedarse de ahora en adelante en el mundo beauty, tan complejo y sencillo a la vez. Lo primero que debemos identificar es qué tipo de piel tenemos, mixta, grasa o seca. Partiendo de esa base podremos dar con el producto adecuado. Sin ir más lejos, en Mercadona hay 3 imprescindibles que no pueden faltar en tu neceser.

Rostro

Antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje es importante realizar unos pasos previos para preparar la piel, para que de esta manera el producto fije más, no se agriete y brillemos con luz propia. Lavaremos el rostro y secaremos a toquecitos.

Maquillaje fluido de Mercadona de la marca Maybelline / Mercadona

En la cadena de supermercados encontraremos un sinfín de bases, unas más ligeras que otras. La que ves en la parte superior pertenece a Maybelline y tiene un precio de 7,50 euros. Lo mejor de todo es que hay diferentes tonos para que se adecúe a tu piel. Además, con poco producto la cobertura es como si se tratara de uno de alta gama.

Labios

Por otro lado, no podemos olvidar una de las zonas más importantes de nuestra cara: los labios. Bien sea verano o invierno es importante hidratarlos, protegerlos y cuidarlos. Ya que unos labios bonitos aportan luz al conjunto.

Vaselina de Frambuesa de Mercadona / Mercadona

Por tan solo 1,60 euros, en Mercadona puedes encontrar una vaselina de frambuesa perfecta para tu rutina y maquillaje. Además de oler de maravilla, tus labios se mantendrán hidratados por varias horas sin tener que volver a aplicar el producto. Es importante no abusar de ello, pues podría provocar el efecto contrario.

Ojos

Para finalizar nuestra rutina beauty, no podemos saltarnos el paso del rímel. Pero no un rímel cualquiera, sino el de Mercadona, su best seller y viral en TikTok. Antes de entrar en detalles, su precio ya te enamorará. Cuesta tan solo 3,65 euros y lo puedes encontrar tanto en la página web como en sus tiendas físicas. Siempre o casi siempre está disponible, ya que es uno de los más vendidos.

Rímel de ojos negro de Mercadona / Mercadona

Gracias a la estructura de este producto podemos aplicar con más determinación el líquido sobre nuestras pestañas. Gracias a sus finos filamentos evitaremos los odiosos grumos, por lo que es un verdadero must para que no falte nunca en nuestro neceser.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Con estos tres sencillos pasos lucirás un maquillaje sencillo, natural y perfecto por menos de 15 euros, al más puro estilo Hailey Bieber. Además, es perfecto para cualquier época del año porque son básicos para el día a día o incluso para aquellos maquillajes más elaborados que nos queramos hacer.