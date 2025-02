Victoria Federica y su rotundo rechazo a los pantalones pitillo: "No hay por donde cogerlos"

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, hija de la infanta Elena y sobrina del rey Felipe VI, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del panorama actual, y no solo por su origen real. Esta joven, conocida por su estilo inconfundible y su presencia en redes sociales, ha logrado posicionarse como una de las influencers más seguidas, no solo por su legado familiar, sino por su capacidad para imponerse con looks de alta costura que han dejado huella en los medios.

No es para menos, marcas como Chanel, Dior y Louis Vuitton no dudan en vestirla, y ahora también se ha unido a una colaboración con Nude Project, una firma de moda que le ha permitido compartir protagonismo con Belén Esteban. Pero, más allá de sus apariciones de lujo, la socialité tiene muy claro lo que le gusta y lo que no. Y, ojo, no todas las prendas de su vestidor la convencen.

A pesar de la variedad de ropa que tiene a su disposición, Victoria no duda en señalar, con total sinceridad, que hay una prenda que jamás volvería a ponerse: los pantalones pitillo. Sí, esos pantalones ajustados que se popularizaron a principios de los 2000 y que, aunque todavía se ven por ahí, no le terminan de convencer.

Como ella misma confiesa, “no hay por donde cogerlos”, y con esa frase no deja dudas sobre su aversión a los jeans skinny, esos que marcan cada curva y que, aunque en su momento fueron un must-have, ya no son de su gusto. Es curioso, porque a pesar de ser una de las figuras más estilizadas del momento, ‘Vic’ no tiene miedo de reconocer que hay tendencias que no la favorecen.

Victoria Federica destaca el estilo único de la reina Letizia

Los referentes de estilo de Victoria Federica son muy claros y fáciles de resumir: su madre (infanta Elena), su abuela (reina Sofía) y su tía, la reina Letizia. Ella misma ha destacado en varias ocasiones que estas tres mujeres son las que considera las mejor vestidas y las que más la inspiran cuando se trata de moda. Para Victoria, la elegancia y el buen gusto son algo que corre por las venas de su familia real, y ellas son el ejemplo a seguir en su propio estilo personal.

Así las cosas, además de ser una gran referente de moda para muchas jóvenes de su generación, la hija de Jaime de Marichalar está ganando cada vez más protagonismo en otros ámbitos. En los últimos meses, ha sorprendido a todos al convertirse en una de las caras más populares de la televisión, especialmente por su participación en el programa El Desafío de Antena 3, donde ha mostrado su valentía y habilidad en retos extremos.

A su faceta de influencer y modelo se le suma otra importante: se ha convertido en la imagen del cartel de San Isidro en Madrid 2025, lo que la ha consolidado como una figura popular dentro de la familia real, llevando su imagen a nuevos horizontes. Victoria no solo es conocida por su estilo, sino que también se está abriendo paso en la vida pública, mostrando su faceta más auténtica y expresando siempre sus opiniones con confianza.