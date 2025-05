De Victoria Federica a Quevedo: la noche ‘NEW’ que ha convertido Madrid en la capital de la Gen Z

Cuando pensábamos que el Corte Inglés se había quedado en los clásicos, el grupo de distribución mundial ha dado una lección de cómo acercarse a la generación Z con estilo y descaro. La nueva campaña NEW, dedicada a la primavera-verano 2025, ha sacudido Madrid -y no de cualquier manera-, sino con un despliegue de moda, música y buen rollo en pleno Paseo de la Castellana. Tini Stoessel y Quevedo, dos nombres que pesan en el panorama internacional, no sólo prestan su imagen, sino que han ayudado a ponerle ritmo a una jornada donde la calle se ha transformado en una pasarela pop-up con más de 80 marcas dirigidas a un público joven, fresco y con ganas de comerse el mundo.

A esta fiesta no han faltado ni influencers ni caras conocidas de la crónica social de nuestro país que saben cómo marcar tendencia y no dejarse nada en el tintero. Ejemplo de ello son Tana Rivera y Victoria Federica. La primera ha arrancado el photocall con un look total black sencillo pero con ese aura natural que engancha: jeans boyfriend y corsé de tirantes, demostrando que menos es más y que el minimalismo puede ser la máxima expresión del estilo. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, por su parte, ha vuelto a demostrar por qué es la reina del effortless chic, combinando una camisa denim con pantalones white wide leg y una cazadora de cuero oversize firmada por Sandro. La hija de la infanta Cristina y Jaime de Marichalar ha completado su look con el bolso rojo de charol Miss M pouch de Maje que grita sofisticación con un toque francés inconfundible.

Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Mafalda de Bulgaria, o Ona Mafalda para los que la siguen en la escena artística, tampoco ha faltado a la cita. La cantautora se ha teletransportado a los años 70 con un dos piezas navy de The Kooples valorado en 750 euros, confeccionado en algodón y lino, con pantalones acampanados y chaqueta de doble bolsillo. Una oda a lo vintage que sigue dando que hablar y nada comparable al estilismo que ha escogido Dulceida para la ocasión. Recién aterrizada de Cannes, la influencer catalana ha optado por una blazer a rayas de Andam que derrocha verano y actitud.

A pocos metros, Laura Escanes ha apostado por un look cowboy con camisa y pantalón denim acampanado, decorados con tachuelas plateadas en ondas, aportando una chispa original y rebelde; mientras que Chanel Terrero ha arrasado con un total black de minivestido tachuelado y sobrecamisa efecto piel, todo al son de su nuevo single Las Antillas.

Laura Escanes en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En esta ocasión ha sido Rocío Osorno quien ha puesto el animal print en juego con un vestido camisero de Tintoretto (99,95 euros). Por su parte, en un giro más oscuro pero igual de impactante, Alba Díaz se ha presentado con un vestido baggy de Bimba y Lola, abriendo una nueva etapa en su estilo personal. También por el negro ha optado Lola Lolita, que ha reforzado la conexión con la Gen Z luciendo un vestido de gasa negra estampado de margaritas de Desigual.