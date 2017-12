A Sara Carbonero y a Iker Casillas parecen quedarles dos telediarios en Oporto. El club portugués podría no estar interesado en renovar el contrato del guardameta de Móstoles, motivo por el cual la familia Casillas-Carbonero podría tener que hacer las maletas en un futuro no muy lejano, y abandonar la ciudad en la que han conseguido crear un hogar.

No obstante, mientras tanto, la periodista deportiva aprovecha todo el tiempo del que dispone para seguir descubriendo lugares con mucha magia en Oporto. Su cuenta personal de Instagram se ha convertido en la guía de viajes perfecta de la ciudad portuguesa, donde no solo muestra algunos de los puntos que bajo ningún concepto podrías perderte si viajas a la ciudad lusa, sino también pequeñas tiendas, cafés, restaurantes, e incluso, los mercados en los que hace su compra de productos frescos cada semana.

¿Vas a viajar a Oporto este Puente? No te pierdas 5 de los imprescindibles de Sara

1. Café Progresso

El café más antiguo de la ciudad portuguesa.. Con mucha historia y mucho encanto, esta cafetería se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la ciudad. Abrió sus puertas a finales del siglo XIX y recientemente fue redecorado para ajustarse a las exigencias de las nuevas generaciones.

¿Dónde? En la calle actor João Guedes número 5.

Hoy he visitado el café más antiguo de Porto. Fundado en el año 1899, hace poco sufrió una renovación como consecuencia de un cambio de dueño que quiso darle un aire nuevo pero manteniendo su esencia. Para ello recuperó la antigua pared y consiguió restaurar el suelo, las sillas y las mesas que llevan más de cien años en el mismo lugar. Recomendable si estáis por la ciudad. #sitiosconencanto #yconhistoria #Porto #quémegustaalgovintage #paravintagemisvaqueros Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 10:02 PST

2. Restaurante Casa d’Oro

Un punto de referencia gastronómico que permite disfrutar de las maravillosas vistas al Puente de la Arrábida, el último que atraviesa el río Duero justo antes de llegar a su desembocadura en el Océano Atlántico.

¿Dónde? En la calle do Ouro 797.

Noches bonitas y borrosas. #sextafeira #love #Porto #slowlife #megustaestafotoporelmomentoylacompañía #buenasnoches Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 5:07 PDT

3. Foz do Douro

Hace tan solo unos meses, Sara Carbonero e Iker Casillas se mudaron para estar más cerca del mar. Aunque su nueva casa sigue estando en el barrio de Foz do Douro, el matrimonio ha ganado en vistas y tranquilidad. Caminar por el paseo marítimo, o sobre la arena blanca de las playas da Luz, Molhe, Homen do Leme, Dos Ingleses, Ourigo y Gondarem no puede faltar en tu visita a Porto.

Las fortalezas marítimas como São Francisco Xavier y São João Baptista, así como el aquario Sea Life Porto o el ardim do Passeio Alegre, en los que Sara ha sido vista llevando a los pequeños Martin y Lucas en más de una ocasión, también son algunos de los puntos fuertes de barrio Foz.

A Sara le gusta su barrio. No nos extraña.

Justo ahora. Cantareira. #sinfiltrosquevalgan #megustamibarrio #eldichosopuntoverdesiempremolestando #noséquitarlo #Porto #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 11:11 PDT

4. Mercado do Bolhão

En donde compra productos frescos y de alta calidad. Un mercado con más de cien años de antigüedad, distribuido en dos plantas y caracterizado por la arquitectura propia de la época neoclásica.

¿Dónde? En la calle de Santa Catarina 220.

5. Iglesia do Carmo

Aunque no es la más antigua, la Iglesia do Carmo destaca por su llamativa fachada decorada con mosaicos de azulejos blancos y azules. Se encuentra muy cerca de la Torre de los Clérigos y está adosada a la Iglesia de los Carmelitas. Fue construida entre 1756 y 1762 y se encuentra situada en la calle do Carmo, el acceso es gratuito y puede visitarse en todos los días en horario de 8:30h a 12:30h y de 15:00h a 19:00h.