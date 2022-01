Na-kd: la firma que tiene los mejores looks de invitada

En ocasiones cuando tenemos que acudir a un evento encontrar el diseño adecuado se nos puede hacer cuesta arriba, bien porque no estemos inspiradas o, porque no demos con el look con el que más cómodas nos sintamos. No pasa nada porque os vamos a revelar una web online que tiene piezas de todo tipo de precios, pero más bien económicas que os resolverán cualquier quebradero de cabeza, ya que no solo tiene outfits casual, sino otros de lo más glamurosos para ocasiones más especiales.

Vestido corto

Si lo que tienes es una boda de día o un bautizo este diseño puede ser perfecto para ti. Se trata de un mini vestido con mangas amplias con acabado en elástico y una falda rematada con unos volantes, lo que le da más juego y movimiento al conjunto. Gracias al cuello plegado que tiene la pieza, aporta ese toque de elegancia que lo convierte en un atuendo idóneo. Es de esos vestidos que pese a que nos lo pongamos para esa cita tan especial, lo podremos lucir en otras ocasiones combinándolo con unas botas o unas sneakers.

Estampado floral

Para las más atrevidas pueden apostar por este tipo de vestidos. En concreto el de la fotografía es de lo más favorecedor, pues cuenta con un cullo redondo, mangas abullonadas y falda lápiz, diseño que concretamente, estiliza un montón. Al ser tan llamativo, lo ideal es combinarlo con unos zapatos o sandalias nude para contrarrestar el resto del conjunto. Para poder lucirlo en su totalidad, lo más aconsejable es apostar por un recogido desenfadado.

Diseño asimétrico

Nk-da propone este diseño asimétrico en color azul con el que arrasarás allá donde vayas. Es una pieza que simula una especie de capa y que tiene una caída descendente. Idela para combinar con colores llamativos y crear un look color block que se convertirá en tu nueva obsesión.

Además, al ser en un estampado liso se convertirá en un perfecto fondo de armario que podrás lucir en cualquier temporada bien sea verano o invierno, ya que este tipo de modelitos es una apuesta segura.

Lentejuelas y mucho brillo

Las lentejuelas han venido para quedarse. Si bien antes solo las llevábamos en Nochevieja o festividades concretas, ahora las lucimos en cualquier momento del día, pues aportan ese toque de glamour al conjunto.

Y como no podía ser de otra forma, proponemos este modelo de Nk-da de corte midi con abertura lateral y escote en forma de ‘v’. Al igual que el resto de prendas que os hemos mostrado, este vestido joya es una buena forma de convertirte en la invitada perfecta de cualquier evento al que asistas. Al igual que muestra la modelo de la fotografía superior, un calzado negro se convertirá en tu mejor aliado para este patrón que tanto nos ha enamorado.