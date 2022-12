Los vestidos cut out de NA-KD que son una copia a los de María Pombo

Los vestidos cut out son tendencia en el mundo de la moda. Los estamos viendo por todos lados, y no hay evento en la que no estén presentes, ni influencer en redes sociales que no haya lucido en las últimas semanas esta prenda.

Desde los diseños más llamativos hasta las aberturas más delicadas, hay modelos para cada tipo de mujer. En su nueva colección para esta temporada, NA-KD ha lanzado dos vestidos cut out que son una copia a los de María Pombo.

Si todavía no has escogido el look que vas a lucir en las fechas más destacadas de la Navidad, como Nochebuena o Nochevieja, alguno de estos dos vestidos puede ser una muy buena opción. ¡Cómodos, estilosos y elegantes!

Cut Out Maxi Glitter Dress

Un vestido largo confeccionado en 88% poliéster, 4% licra y 8% fibra metálica. De cuello redondo y manga larga, tiene detalle cut-out en el frontal y en la cintura. Es de color azul marino y sienta de fábula a mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpo porque potencia al máximo las curvas. Realza la silueta, y puedes multiplicar este efecto combinando el vestido con unas sandalias o unos zapatos de tacón.

Los looks monocolor está más de moda que nunca, así que puedes escoger el calzado y el bolso en la tonalidad de azul que más te guste. Para salir por la noche, también puedes apostar por unas sandalias o unos zapatos de tacón en plateado, que forma un tándem perfecto con el azul marino.

El precio del vestido es de 63,95 euros, y está a la venta desde la talla XXS hasta la XXL.

Vestido maxi de punto con detalle cut out

Un vestido largo de color marrón confeccionado en tejido de punto y con detalle trenzado en la parte delantera. De manga larga y detalle cut out en la cintura, tiene escote de pico. Al igual que el anterior, es un vestido que queda muy ajustado, así que potencia muchísimo las curvas, al tiempo que afina la cintura.

Para un look de noche con estilo, puedes combinarlo con unos zapatos o unas sandalias de tacón en color beige. Para no tener que preocuparte del dolor de pies, escoge un calzado que te resulte cómodo, preferiblemente de tacón ancho y bajo o medio.

Si quieres hacerte con el vestido, está disponible en la tienda online por 92,95 euros, desde la talla XXS hasta la XXL.