Victoria Federica (22) es cada día más influencer. Desde que decidiera abrir su cuenta de Instagram en octubre de 2021, y mostrar a sus seguidores un trocito más de su vida privada, la hija de la Infanta Elena de Borbón y Grecia (59) y Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada (59), ha despertado la curiosidad de un sinfín de usuarios. Concretamente, son más de 200 mil las personas que siguen el día a día de la socialité y se hacen eco de sus últimas adquisiciones. Pues la sobrina de Felipe VI ha demostrado con creces ser una apasionada de la moda al igual que su padre.

La más reciente ha sido un bolso de diseño de Dior, una de sus firmas predilectas, valorado en 3.300 euros. Se trata del modelo Diorcamp bag, confeccionado con piel de becerro negra y pespuntes de Macrocannage de efecto acolchado, con las iniciales distintivas de la firma en piezas de metal, y un acabado en rutenio de inspiración deportiva.

De momento, la nieta de los Reyes Eméritos no se ha mostrado públicamente luciendo este diseño. Sí lo ha hecho no obstante con otro, también de la firma francesa, durante la Semana de la Moda de París, a la que ha asistido con el ex marido de la Infanta Elena, a su regreso de Atenas para asistir al funeral de Constantino II de Grecia el pasado 16 de enero, y de Abu Dabi para acompañar a su hermano Froilán (24), que comienza una nueva etapa en el país emiratí alejado del foco mediático y la vida nocturna de la capital madrileña, que le ha llevado a protagonizar muchas polémicas tales como la reyerta multitudinaria con navajas a las puertas de una discoteca de la calle Goya de Madrid durante la madrugada del pasado 25 de noviembre.

En este caso, se trata del modelo Dior Book Tote customizable de la colección cápsula Dioriviera y tiene un precio de 2.600 euros. El modelo está disponible en los colores fucsia, azul klein y negro y forma parte del fondo de armario favorito de la influencer en este tipo de eventos. Victoria Federica lució también este bolso en el desfile de Christian Dior celebrado en Sevilla el pasado mes de junio.

Otro de los bolsos protagonistas en el armario de Vicmabor -como se la conoce popularmente en redes sociales-, es el Neverfull Monogram, uno de los modelos más icónicos de la maison francesa Louis Vuitton, que se puede adquirir por 1.250 euros. Se trata de un modelo confeccionado en lona monogram flexible y ribeteado en piel natural, con cordones laterales y asas finas para llevarlo al hombro, perfecto para viajar.

Más económico, aunque igualmente exclusivo, es el clásico de la firma Zadig et Voltaire, Rock Spikes, que la influencer tiene en varios colores: en negro con tachuelas, y en tono gris perla. Este diseño, con cadena dorada y refuerzo de piel para el hombro, grabados de estrella de Zadig et Voltaire, tiene un precio de 320 euros.

De esta misma firma también tiene otro muy discreto y pequeño de color marrón valorado en 415 euros: el modelo Ziggy tamaño grande XL, confeccionado en cuero vintage con cadena y cierre dorado.

Siguiendo con su colección de bolsos más amplio donde predomina el negro como protagonista, Victoria Federica también ha encontrado otro de sus diseños favoritos en otra firma de lujo, Chanel. Concretamente en el modelo 2.55. De piel de ternera, en color negro y con cadena dorada, la hija pequeña de la Infanta Elena lo tiene en dos tamaños. El más grande valorado en 5.800 euros, y el pequeño en 4.800, que le han acompañado a sus competiciones hípicas, citas taurinas, conciertos, y durante alguna que otra noche de ocio junto a su grupo de amigos.