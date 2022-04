Para altas bajas, más delgadas… el vestido que queda bien a todas está en Pull&Bear. Es especial , en dos colores, y lo llevas para diversidad de ocasiones.

Puedes elegir el color que más te guste y vaya contigo. Y también escoger la talla que quieras.

Cómo es el vestido que queda bien a todos

Hablamos del vestido corto fluido con escote en pico, manga sisa y volantes en el bajo. En cuanto a su composición, desde la web dan a conocer que sus materiales son 51% algodón – 49% poliéster. Así, entre sus cuidados aconsejan lavar a máquina a máximo de 30ºc. en centrifugado corto, además es mejor no usar lejía / blanqueador, se plancha máximo a 110 º c, se aconseja no limpiar en seco ni tampoco usar secadora.

En dos colores distintos

Estás de suerte porque este vestido está en dos colores diferentes. Por un lado, tenemos el marrón tierra que te pondrás para la playa, en tus paseos o bien cuando tienes que salir por la noche. Lo combinas con zuecos en color blanco y sandalias planas para una mayor comodidad.

Por su parte, en color crudo está aquel vestido básico que podrás ponerte siempre que quieras. Es factible también cuando toca un día de playa, para tus paseos por la tarde, te lo pones en eventos y también en aquellas cenas. En este caso, los looks serán bien distintos porque, si lo eliges para las cenas, lo ideal es combinarlo con sandalias altas, de tipo romano, y con tacones.

También te lo llevas con bolsos de diferentes tamaños y hasta con colgantes en color plateado.

Para completar tu look, ya sea con uno u otro color, se aconsejan ponértelo con sandalias en marrón . Son planas y con tiras de piel y su precio es de 25,99 euros mientras que otra recomendación es comprar el bolso shopper en crochet que tiene un precio de 29,99 euros.

Cuánto cuesta

El vestido corto tiene un precio de 22,99 euros, y está en tallas de la XS a la XL. Y lo puedes comprar en la web de Pull&Bear.

Además en esta web vemos otros tipos de vestidos, tales como el midi de volantes, el de crochet negro en manga larga, el de rayas corto hater, el tejido en textura, el negro corto con detalle de crochet, o el estampado con espalda cubierta. ¡Los tienes todos en la web y son tentadores para un verano diferente! ¡Hazte con él antes de que sea tarde!