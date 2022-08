El vestido print de Bershka para no volver a sufrir en una ola de calor

En una ola de calor debemos estar preparadas para no sufrir, en Bershka hemos encontrado el vestido print más bonito y fresco de la temporada. Parece que el verano no quiere dejarnos y en estos tiempos que corren, nada mejor que estar preparadas para que nos volvamos a encontrar en plena ola de calor. Un buen armario de verano pasa por tener un vestido print como el que Bershka ha presentado, el estampado y el diseño de esta pieza es realmente espectacular, no lo dejes pasar, hazte con él antes de que se agote.

Bershka tiene el vestido print ideal para no volver a sufrir en plena ola de calor

La última gran ola de calor de la temporada ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con las prendas de ropa adecuadas. No importa en que parte de España estés, las altas temperaturas se han notado en todo el territorio. Para poder luchar contra ellas, nada mejor que contar con las prendas de ropa adecuadas.

Un vestido como el de Bershka es ideal para salir de casa fresquita. Debemos empezar a incorporar vestidos cortos a un armario en el que cada vez llegarán más olas de calor en verano. Este corte mini no tiene porque asustarnos, queda bien a cualquier edad y podemos llevarlo a todos los actos que tengamos esta temporada.

El estampado de flores es totalmente atemporal. Podremos llevarlo siempre que nos apetezca, incluso en otoño o primavera con una chaqueta vaquera o un jersey para pasar los primeros fríos de la temporada. No solo nos servirá para el calor, el frío tampoco será un problema, si lo combinamos bien.

Es un tipo corsé que estiliza mucho la figura. Para lucirnos cuando el termómetro sube este tipo de corte es esencial. Resaltará la feminidad al máximo y nos dará un vestido de los que se ajustan al cuerpo. Si buscamos un vestido que siempre nos quede bien, este de Bershka es el adecuado.

Este vestido corto combina con cualquier zapato. Ya sea un taconazo, unas deportivas o unas alpargatas nos quedará perfecto. Dependiendo del tipo de calzado conseguiremos un efecto u otro. Un buen aliado de los armarios cargados de buenas sensaciones, si te pones un taconazo puedes ganar unos centímetros de más sin problemas.

El precio de este vestido es de 17,99 euros. Un chollazo si tenemos en cuenta que nos llevamos una prenda espectacular, los difícil será elegir entre los dos estampados.