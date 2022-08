El vestido con escotazo en la espalda de Pull&Bear: ¡Lo necesitamos!

Atrevido y muy cool, el vestido con escotazo en la espalda de Pull&Bear es el que debes llevar en una fiesta. Además tiene un escote delante sobresaliente y te convertirá en la más sexy de la fiesta.

En color negro sienta perfectamente y te lo pondrás con muchos accesorios durante el verano.

El vestido con escotazo de Pull&Bear

Es un vestido midi fluido con tirantes finos en diagonal, escote cut out con forma ovalada y detalle de fruncidos en pecho y cintura. Así es uno de los vestidos que tendrás más atrevidos seguramente tanto para esta temporada como para todo el año.

En su composición y cuidados, cabe destacar que está confeccionado en exterior con 91% poliéster – 9% elastano. Para que la ropa te dure más, desde Pull&Bear aconsejan que debe lavarse a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, se plancha maximo 110 º c, no usar secadora, lavar al revés y planchar al revés.

Con qué nos ponemos este vestido

Con muchos accesorios porque es el vestido que todos mirarán allá donde vayas. Por un lado, están los pendientes en dorado, que también puedes comprar en la misma web. También están las sandalias planas de tiras en varios colores como blanco o bien en negro. Su precio es de 35,99 euros y está en varias tallas, también te pones este vestido con el bolso saca combinado en crudo que está a un precio redondo de 17,99 euros.

Dónde lo compras

Lo tienes en la web de Pull&Bear que ofrece calidad y confort en sus prendas. Por esto el vestido es el que debes ponerte durante este verano sin duda. El precio es de 22,99 euros, adaptable a todo los bolsillos y las tallas disponibles son de la XS a la XL, así que sólo te queda pedir la tuya y ya tienes esta prenda para tus próximas salidas.

Como vemos, la moda cut out es total tendencia y está presente en diferentes prendas: tops, camisetas, vestidos y más. aporta elegancia y también atrevimiento, porque es de esa ropa bien fresca con variedad de aberturas para que puedas mostrar y enseñar parte de tu cuerpo cuando te apetezca.

Comprar desde esta web es realmente cómodo y muy fácil. Así no debes desplazarte, te evitas colas tanto para probarte las prendas como para pagar, y lo tienes todo en casa de forma bien rápida.