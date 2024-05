El vestido de crochet de Primark con el que podrás ir igual de sexy que Paula Echevarría

La colección de Primark x Paula Echevarría es un éxito total. Y prueba de ellos son sus diversos vestidos, muy elegantes y estilo boho que además hemos visto cómo los luce la influencer y actriz en diversas ocasiones. Es el caso del vestido de crochet de Primark.

Destaca por estos en dos colores, negro y beige y por sus detalles. El perfecto para una noche de verano.

Así es el vestido de crochet de Primark

Este vestido midi de crochet sin mangas es indispensable para los días soleados y las escapadas. Y cómo no, para la noche pues es perfecto para una cena y si quieres en una fiesta con pareja o con amigos.

Lleva escote redondo, sin mangas siendo midi.

En su composición, está formado por 57 % viscosa, 18 % poliéster, 14 % acrílico y 11 % poliamida.

De qué forma lo puedes cuidar

Mantener la ropa es esencial. Esto te permite que esté como nueva, de dure más, y además es mejor para tu salud y para la del medio ambiente.

En este caso, este vestido puede cuidarse según lo que especifica la etiqueta, y si tienes dudas siempre puedes preguntar a Primark cuando lo vayas a comprar.

No usar lejía;

No usar secadora;

No limpiar en seco;

Lavar con colores similares;

Temperatura máxima: 30 ºC;

Lavar del revés;

Planchar a baja temperatura;

Recupera la forma cuando está húmedo

En dos colores para elegir

El vestido se vende en negro y beige, así tienes dos colores básicos pero siempre llevables y enigmáticos para poder llevar.

En negro es el indicado para aquellas fiestas nocturnas, cenas, eventos y otros. Y lo mejor es que lo combinas con varias otras prendas y accesorios que también están en la misma tienda.

Así tienes desde sandalias planas, a con cuña, deportivas, bolsos de diferentes estilos, gafas de sol, foulards, cintas y diademas, entre otros.

Mientras que en color beige es uno de los colores para el día, cuando te vas de escapada de fin de semana, para el dia a día en la ciudad, de paso o bien cuando quieres ir al trabajo siempre de la mejor forma.

En este color va perfecto con un sombrero en color paja, con sandalias en marrón, capazos para la playa y hasta alpargatas de cuña de varios colores. Es un vestido referente dentro de la colección de Paula Echevarría y que no te puedes perder. ¡Está hecho para ti!

Cuál es el precio del vestido de crochet de Primark

El precio de este vestido es de 23 euros, y la tallas a las que puedes acceder son de la 32/34 a la 48/50 en ambos colores.

Sabes que en esta tienda sólo puedes compra en la tienda, así que no busques la compra online porque es un servicio que no está disponible. Si bien debemos destacar que Primark ha anunciado que abrirá tienda online pero de momento no es posible.

Lo que sí puedes hacer es mirar y comprobar que este vestido y talla están en la tienda a la que vayas a ir, y esto lo puedes hacer cómodamente desde la web. de esta forma vas más segura y sabes que el vestido estará

Ahora bien, debes darte prisa porque es verdad que dentro de la tienda es complicado que las prendas duren mucho. En seguida se agotan porque hay un flujo importante de visitantes y compradores.

Además sepas que puedes comprar allí variedad de complementos que quedan genial con este vestido: chaquetas, cardigas, sandalias planas, sandalias con tacón, alpargatas, deportivas y más.

Vestidos bien parecidos

Además de este vestido tan precioso, tienes muchos otros parecidos que te puedes comprar para lucir figura:

Vestido corto festoneado Sophia también de la colección de Paula Echevarría. Está a un precio de 27 euros.

Vestido midi de ganchillo de la misma colección Paula Echevarría. Es ajustado y marrón y te lo compras por sólo 21 euros.

Vestido mido con lentejuelas en dorado de la misma colección. Está a un precio de 28 euros en variedad de tallas.

Vestido midi de lentejuelas en plateado que no te puedes perder. El precio de este vestido es de 28 euros.

Vestido midi a capas prairie de la misma colección. Está a un precio de 28 euros según diversas tallas.

Vestido midi ajustado de punto pointelle y el precio es de 23 euros.

Vestido midi de punto sin mangas. En color negro está a un precio de 9 euros y lo tienes por variedad de colores.

Vestido midi tipo camiseta de rayas. Lo tienes en otros colores y el precio es de 22 euros.

Vestido midi de punto pointelle en negro, ajustado y muy sexy. El precio es de 21 euros en diferentes tallas.

Condiciones de devolución de Primark

Puedes cambiar o devolver cualquier artículo en un plazo máximo de 28 días después de la compra, siempre que el artículo esté en perfectas condiciones y que presentes el tique de compra original. Consulta las Condiciones de devolución al completo.