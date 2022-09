El vestido camisero de Kiabi para todos los cuerpos: desde la talla 34 a la 46

En tres colores y estampados diferentes, el vestido camisero de Kiabi es la atracción de este otoño. Lo querrás porque es para todo tipo de cuerpos y está en una amplitud de tallas desde la 34 a la 46.

Por lo que es apto para adolescentes y mujeres más mayores. Se adaptará a tu figura, al quedar algo holgado o bien es fácil poner un cinturón para ajustarlo a la cintura.

Cómo es el vestido camisero de Kiabi

En este caso, sabemos que te encantará este vestido largo y vaporoso al que podrás añadir un cinturón para estilizar tu figura: dos estilos, dos ambientes. Destacar que es largo de viscosa, con cuello de camisa, manga larga, se cierra con botones, lleva trabillas y cinturón anudable la parte delantera y puños con cierre de botones.

En tres estampados y colores

Hay tres vestidos distintos por su color, si bien el diseño es el mismo. Está el de estampado all over de leopardo que aporta modernidad al ser de color marrón y por tanto es ideal en esta época del año. No te lo pierdas con botas y bolso negro a juego.

En blanco con cuadros en negro es otro de los estampados que puedes obtener con este vestido tan cómodo. Mientras que el color negro te permite llevarlo tal cuál, con cinturones de color para dar una nota distinta y más atrevida, además de botines y cardigans cuando empieza a refrescar.

Cuánto cuesta el vestido

Lo tienes en la web de Kiabi donde hay variedad de prendas, desde vestidos, a chaquetas, pasando por camisetas y blusas de colores, o bien pantalones.

En este caso, la prenda cuesta 22 euros, y la tienes de la talla 34 a la 46, dependiendo del estampado. Así es para todas las mujeres sea como sea su figura y cintura. Es uno de los vestidos más cómodos que verás para esta temporada y por esto lo querrás desde este momento.

Lo compras directamente en la web de Kiabi, especialmente si ya sabes de sobras su talla y te ahorras salir de casa y pagar por transporte, además de las colas en los establecimientos.

Además te puedes quedar con los muchos accesorios que tendrás también en esta web y que mejor complementan con el vestido. Aporta versatilidad a tus looks diarios con prendas que te pondrás cantidad de veces. Desde gorras, a cinturones, pasando por botas y bolsos.