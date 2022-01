El vestidazo de Zara que te hará sentirte fabulosa

Hay varias tendencias en el mundo de la moda que son clave este 2022, y Zara ha puesto a la venta un vestido espectacular en el que combina varias de ellas. Una prenda que no puede gustarnos más porque tiene un diseño maravilloso y, además, es perfecta para looks tanto de día como de noche. Estamos convencidas de que se va a a hacer viral en Instagram y las tallas se van a agotar en cuestión de horas.

Vivimos en una época de extremos, en la que no hay sitio para las medias tintas. Se llevan los diseños ajustados, y también los oversize, los colores pastel, y también los llamativos… El vestido de la nueva colección de Zara es un vestido tubo, que queda muy ajustado, así que es estupendo para resaltar al máximo las curvas.

De tirantes finos cruzados en la espalda y con escote redondo, tiene bajo con abertura lateral y cierre con cremallera oculta en la costura. La abertura en el bajo es tendencia tanto en vestidos como en faldas y pantalones, y le da un toque muy sexy a la prenda.

Lo más característico del vestido es el efecto piel, un tejido que ha sido protagonista durante todo 2021, y que lo seguirá siendo en 2022. Estamos ante una prenda que lo tiene todo para conquistar nuestro fondo de armario, perfecta para ocasiones especiales.

A la hora de combinar el vestido de Zara, tenemos varias opciones a nuestro alcance. Podemos elegir unas botas de terciopelo por encima de la rodilla en color negro, que estilizan y alargan las piernas. Si queremos disimular pantorrillas, también podemos ponernos unas botas altas de caña ancha y arrugada.

Es un vestido al que también podemos sacar mucho partido de cara a la primavera. Si tenemos una fiesta o salimos a cenar, con unas sandalias doradas con pulsera en el tobillo queda ideal para un look de noche.

El efecto piel y el bajo con abertura lateral no pueden quedar mejor en este vestido de Zara. Además, está muy bien de precio en la tienda online del buque insignia de Inditex, por 29,95 euros, desde la talla XS hasta la L. Por ahora están todas las tallas disponibles, aunque seguro que Zara no tarda mucho en colgar el cartel de «Agotado». Si no encuentras tu talla en la tienda online, también puedes consultar la disponibilidad en tu tienda Zara más cercana.