Marca la diferencia esta Navidad con las botas de lentejuelas de Pull&Bear

La Navidad es una época estupenda para ponernos ropa y calzado que seguramente en cualquier otro momento del año no nos atreveríamos a llevar. Esta temporada, las lentejuelas están más de moda que nunca, y no se llevan solo en vestidos y tops, sino también en botas. Si no te importa arriesgar a la hora de elegir el look para salir en Nochevieja, ¿qué te parece elegir estas botas de lentejuelas de la nueva colección de fiesta de Pull&Bear?

Así son las botas de lentejuelas de Pull&Bear para Navidad

Unas botas que tienen varios detalles que nos han gustado mucho. El acabado en punta es maravilloso porque estiliza la figura y hace que las piernas parezcan más largas. Combinándolas con un vestido o una falda mini conseguirás el deseado efecto piernas XXL.

En cuanto al tacón, es fino y mide 7,5 centímetros de altura. No es muy alto, así que te vas a sentir muy cómoda con las botas durante toda la noche. ¡Esto es un grandísimo punto a favor para que no empiecen a dolerte los pies al poco de salir de casa!

A todo esto hay que sumar que la caña es un poco ancha, así que incluso puedes ponerte las botas de purpurina de Pull&Bear con unos pantalones por dentro de las botas, como unas leggings efecto piel en color negro.

Sin lugar a dudas, son unas botas que se merecen ser las protagonistas indiscutibles del look. Por lo tanto, nuestra recomendación es que las combines con un vestido de satén o de terciopelo corto en color negro. Como abrigo, puedes elegir uno efecto pelo, también en color negro.

Las botas de lentejuelas están genial de precio en la tienda online de Pull&Bear: 39,99 euros. La mala noticia es que se han convertido en todo un éxito de cara a las fiestas navideñas, y hay algunos números agotados. También puedes consultar la disponibilidad en tu tienda más cercana.

Vestido corto asimétrico

Si buscas algo diferente al clásico negro para Navidad, Pull&Bear ha puesto a la venta este vestido corto en color verde. De cuello alto y manga asimétrica, tiene detalle de frunce lateral y abertura en la pierna. Queda muy ajustado, así que es ideal para potenciar al máximo las curvas.

Tiene un precio de 25,99 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL.