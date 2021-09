Vas a querer llenar tus outfits de perlas: en pelo, accesorios y prendas

Aunque muy probablemente todavía no has hecho el cambio de armario ya que, gracias a las altas temperaturas que aún tenemos, todavía no es necesario, que septiembre ya está aquí con muchísimos cambios y lleno de sorpresas ¡es indiscutible! Y una de las tendencias la tienes aquí: pues vas a querer llenar tus outfits de perlas.

Aun si todavía no has dejado los días de relax atrás, el retorno a los días rutinarios está a la vuelta de la esquina, querrás saber cuál es la estética que conseguirá convertir hasta las jornadas más cansadas en días en los que te sentirás bien al pasar por cualquier espejo.

¿Sabes cuál es el truco que ya están utilizando todas las insiders? Efectivamente: las perlas, y es que aunque puedan parecerte anticuadas o demasiado clásicas ¡tienen el sorprendente poder de elevar cualquier look!

Si quieres saber cómo, te animamos a seguir leyendo, porque a continuación te damos 3 ideas para que puedas incorporarlas en tus looks sabiendo que vas a estar a la última en este regreso a la rutina.

Deja que las perlas adornen tu pelo

No se trata de llevar una tiara demasiado girly (aunque si eso es lo que te gusta estás de suerte porque es una estética que llevará muchísimo durante los próximos meses), si no de añadirle a tu melena destellos de luz que resulten inesperados y de lo más atractivos. Y puedes conseguirlo con horquillas o con coleteros que incluyan perlas para comprobar cómo estas opciones son completamente compatibles con tus outfits más urbanos.

Así que ya sabes, si te apetece no llevar tu cabello desnudo ¡apuesta por alguna perla (en clave mini o maxi) y verás como todo el mundo te comenta lo buena idea que ha sido!

Resultan el detalle perfecto también en los looks más casual

Si hay algo que va a seguir triunfando esta temporada como ya ocurrió en la última, son los vaqueros y las chaquetas tejanas con perlas incrustadas, negras, blancas o en color denim, estas son capaces de aportar un sorprendente contraste que resulta de lo más favorecedor.

Elije accesorios que incluyan perlas

Además de llevarlas como pendientes o a modo de collar, incluir alguna perla en tus zapatos, en un bolso especial o en un cinturón que te conviene que sea el protagonista del look también será un acierto.

Es un acierto decorando jerseys e incluso chaquetas o a modo de discretos botones en algunos cárdigans, la idea es apostar por opciones innovadoras y que logren captar la atención ¡incluso de quienes nunca se fijan en los detalles! ¿Te habías enterado de que esta temporada se llevan incluso en los calcetines?

Anímate a incluirlas en tus looks de manera que se adapten a tu personalidad y disfruta de esta tendencia mientras te mantienes fiel a tu propio estilo y a llenar tus outfits de perlas.