El vestido de punto con perlas de Zara más viral de la historia

Zara ha diseñado un vestido de punto con perlas que está llamado a convertirse en uno de los más virales de su historia. El color, el detalle del cuello joya y el hecho de ser de punto lo convierten en uno de los más versátiles y favorecedores de la nueva colección. Se adapta a todo tipo de cuerpos y tallas, ofrece libertad de movimientos total y nos sacará más de una sonrisa frente al espejo. Zara, las perlas y el punto amenazan las redes sociales, las influencers ya lo tienen en su armario y están dispuestas a hacerlo circular, no te quedes sin él.

La apuesta más viral de la historia de Zara: El vestido de punto con perlas

View this post on Instagram A post shared by tuarmario_zara (@tuarmario_zara)

Para que un vestido de Zara sea viral debe ser lo más versátil posible. Una prenda que quede bien con zapatillas o con un taconazo, que podamos llevar en un chiringuito de playa o en la boda de nuestra mejor amiga. Este vestido cumple con todo y además es de lo más favorecedor posible, sin necesidad de incluirle ningún complemento.

El punto es una de las claves del éxito de esta prenda. Si hay un tejido capaz de adaptarse a cualquier talla, de no temer el paso del tiempo y de no necesitar nada más que unos minutos de lavadora y secadora, este es el punto. No nos esclaviza a una jornada de planchado, lo podemos llevar en la maleta o en la bolsa de viaje sin miedo a nada. Es una prenda que siempre estará perfecta y brillará por sí sola.

Las perlas en los tirantes y el cuello consiguen un efecto lujoso y glamuroso. Las perlas ya las llevó en su día Lady Di en un icónico vestido con el que quiso destacar. Con este cuello y tirantes no nos hacen falta joyas, solo un buen maquillaje y el peinado que nos represente, melena al viento o una fresca y juvenil coleta.

El naranja es el color de la alegría. Esta temporada vamos a ver naranja y amarillo por todas partes. Han sido días complicados en los que no hemos visto el sol como antes, vamos a recuperar el tiempo perdido y lo vamos a hacer con prendas como estas. Queremos darle un mensaje al universo, volverán las sonrisas y la felicidad esta temporada.

El precio de esta joya, el vestido de punto con perlas de Zara más viral es de 29,95 euros. Por este precio y teniendo en cuenta que está disponible en todas las tallas, de momento, es imposible no ponerlo en la cesta de la compra o en la lista de deseos. Una buena inversión para cualquier ocasión.